Tempesta si abbatte sul centro commerciale: “Mai visto prima”. Danni e paura in Emilia Tromba d’aria devasta Bondeno, in provincia di Ferrara. Il sindaco diffonde le foto del centro commerciale distrutto. “Mai vista una cosa del genere qui”

A cura di Gabriella Mazzeo

Il vento ha causato numerosi danni poco fa a Bondeno, in provincia di Ferrara. Danneggiato il centro commerciale I Salici. A diffondere le foto dei danni causati dalla tromba d'aria, il sindaco di Simone Saletti.

"Stiamo lavorando con tutta la macchina dei soccorsi – ha scritto sulla sua pagina Facebook -. Sono subito accorso sul territorio a vedere cosa è successo. Per ora gli effetti peggiori sono stati riscontrati presso la galleria di via De Amicis, in via Borgatti e via Pironi. Mai vista una cosa simile a Bondeno"

Sul luogo posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bondeno e quelli di Ferrara per mettere in sicurezza le strade e fornire soccorso ai residenti. Le informazioni sulle zone colpite dall'ondata in maltempo nei pressi di Ferrara sono in continuo aggiornamento. Secondo quanto riportato dai media locali, sono state particolarmente interessate dalla tromba d'aria le zone del centro cittadino di Bondeno e quelle dell'area industriale.

Non è stata ancora fatta una stima definitiva dei danni provocati dal maltempo. I video e le fotografie diffuse dal sindaco e dai cittadini mostrano una Bondeno squarciata dal disastro. Le autorità stileranno un bilancio certo solo nei prossimi giorni, dopo aver valutato attentamente la situazione. Fortunatamente la tromba d'aria non ha causato il ferimento o la morte di civili.

"Fa male vedere Bondeno ridotta così – ha scritto il sindaco di Ferrara Alan Fabbri -. Ho chiamato Saletti e il presidente Bonaccini per offrire la nostra disponibilità. La situazione è grave ma abbiamo un'ottima macchina dei soccorsi". Una gru è caduta su tre villette a schiera a Baura. Sono ancora in corso le operazioni di evacuazione per i residenti. Le famiglie evacuate infatti saranno ricollocate per la notte presso altri parenti o in strutture alberghiere situate in aree sicure.