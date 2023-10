Tagico schianto a pochi metri da casa, morto ex portiere di calcio e cuoco: lascia due figli “Giornata triste per la nostra comunità e per lo sport abruzzese” scrivono dall’Asd Ripa Teatina dopo aver appreso della morte di Marco Taraborrelli. I funerali dell’ex portiere oggi alle ore 15.30 a Pescara.

A cura di Antonio Palma

“Non siate tristi per me ma ricordatemi con un sorriso”, così recita il manifesto funebre che annuncia la morte di Marco Taraborrelli e così lo hanno voluto ricordare i tanti amici e conoscenti dopo aver appreso la tragica notizia dell’improvviso decesso dell’ex portiere di calcio e cuoco abruzzese. Il 42enne è morto tragicamente in un terribile incidente stradale a Ripa Teatina, in provincia di Chieti, mentre rincasava nella notte tra sabato e domenica.

Marco era giunto quasi a destinazione quando, intorno alle 4 del mattino di domenica, la sua vettura ha sbandato a poche centinaia di metri da casa sua e, per motivi da accertare, ha sbattuto violentemente contro cancello e recinzione di una ditta della zona. Un impatto fortissimo che ha completamente distrutto l'auto e durante il quale è stato sbalzato dalla stessa vettura, finendo esanime sull’asfalto. Per lui inulti i soccorsi del 118 che, giunti sul posto, hanno solo potuto accertarne il decesso.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità locale, dove Marco Taraborrelli si era trasferito una quindicina di anni fa e dove era molto conosciuto come cuoco, ma anche in altre zone dell’Abruzzo dove era noto per aver militato nelle squadre di calcio locali come portiere.

Leggi anche Chi è Klodiana Vefa, la mamma di 35 anni uccisa a colpi di arma da fuoco a Castelfiorentino

“Sicuramente una giornata triste per la nostra comunità e per lo sport abruzzese. Apprendiamo con profondo dispiacere della scomparsa di Marco Taraborrelli. Un amico, compaesano e sportivo, bandiera per tanti anni della nostra squadra di calcio” scrivono dall’Asd Ripa Teatina, aggiungendo: “Tarabobo, come veniva da tutti chiamato, ha difeso per tanti anni la nostra porta, contribuendo a stagioni importanti e gloriose nella storia dei nostri colori. Ci uniamo al dolore della famiglia Taraborrelli, in particolar modo al padre Luciano, e ai cugini Massimo ed Antonio, allo zio Mauro e la sorella Cristina. Continua a volare anche in cielo. Cercheremo di onorarti al meglio”.

Cresciuto nella primavera del Pescara, Taraborrelli aveva militato in varie squadre di calcio locali e nelle serie minori ma aveva avuto anche un'esperienza in Grecia, nell'Olimpiakos Pireo. Lascia moglie e due figli. I funerali oggi alle ore 15.30, nella chiesa di San Luigi Gonzaga a Pescara.