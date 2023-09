Sviene a scuola e sbatte la testa sul pavimento: 16enne ricoverato d’urgenza per emorragia cerebrale Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un’emorragia cerebrale, dopo aver sbattuto violentemente la testa sul pavimento mentre era a scuola. Sembra che il giovane abbia avuto un malore. Inizialmente ricoverato in codice giallo, il 16enne è peggiorato ed è stato necessario il trasferimento nell’ospedale fiorentino.

Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un'emorragia cerebrale, dopo aver sbattuto violentemente la testa sul pavimento mentre era a scuola. Il fatto è accaduto a Pistoia, all'interno dell'Istituto Pacinotti di Corso Gramsci, durante la mattinata di ieri, lunedì 18 settembre.

Secondo quanto ricostruito dal Tirreno, sembra che il giovane abbia avuto un malore intorno alle 11.30, forse dovuto a un calo di pressione oppure alla debolezza causata dalla malattia di cui soffrirebbe, riporta sempre il quotidiano toscano.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e un'ambulanza della Misericordia di Candeglia e Valli della Bure. Il 16enne è stato quindi portato al pronto soccorso più vicino, quello dell'ospedale San Jacopo in via Ciliegiole, in codice giallo. Sul momento, infatti, la situazione sembrava essere assolutamente sotto controllo: i parametri del paziente risultavano nella norma e il ragazzo è stato ricoverato per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Proprio mentre si trovava ancora all'interno della struttura per concludere gli esami necessari, sembra però che la situazione sia improvvisamente peggiorata e che si siano manifestati i primi sintomi di un'emorragia cerebrale, conseguenza del trauma cranico subito poche ore prima. Per questo motivo durante il pomeriggio di lunedì è stato assolutamente necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale pediatrico fiorentino.

Il giovane è stato prima sedato e, in stato di coma indotto, è stato quindi intubato per facilitarne la respirazione ed evitare ulteriore stress mentre veniva portato al Meyer e ricoverato nella struttura. Adesso i medici stanno valutando il caso e l'opportunità di sottoporre il 16enne a un intervento chirurgico alla testa.