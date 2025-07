Il fidanzato le fa proposta di matrimonio in Grecia, lei si sente male: turista è in fin di vita

video suggerito

Durante una proposta di matrimonio a Lefkada, in Grecia, una 24enne ceca si è sentita male e ha perso i sensi. Trasportata d'urgenza in ospedale, le è stata diagnosticata una grave emorragia cerebrale. Ora è intubata e in condizioni critiche all'ospedale di Ioannina.

A cura di Biagio Chiariello

chiesa del Profeta Elia, Lefkada

Una vacanza da sogno si è trasformata in incubo per una giovane coppia ceca in viaggio a Lefkada, in Grecia. Una ragazza di 24 anni è ora in lotta per la vita dopo essere svenuta improvvisamente mentre il fidanzato le stava chiedendo di sposarlo.

Secondo quanto riportato dall’emittente greca Mega TV e dal sito ilefkada.gr, il drammatico episodio si è verificato sabato pomeriggio nella zona di Englouvi, nei pressi della chiesa del Profeta Elia – un luogo molto amato dalle coppie per la sua atmosfera suggestiva e la vista mozzafiato, posizionato sul punto più alto dell’isola.

Il ragazzo, 25 anni, aveva pianificato tutto con cura: si era inginocchiato per farle la proposta, ma pochi secondi dopo quel momento speciale, la giovane ha perso conoscenza ed è crollata a terra.

Il fidanzato, sotto shock, ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, esercito e ambulanze per prestare soccorso alla ragazza. In un primo momento è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Lefkada, ma viste le gravi condizioni è stata trasferita al nosocomio di Ioannina.

Come riferiscono i media locali, i medici hanno riscontrato una vasta emorragia cerebrale. La ragazza è stata subito intubata e ora si trova ricoverata in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Hatzikosta di Ioannina.

Il suo compagno, ancora sotto shock, sta cercando di comprendere come un momento così felice si sia potuto trasformare in una tragedia improvvisa. Mentre lei lotta tra la vita e la morte, lui resta al suo fianco, incredulo per quanto accaduto in pochi drammatici istanti.