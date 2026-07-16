Supplenze scuola 2026-2027, al via oggi le domande: requisiti, graduatorie e scadenze

Al via da oggi, giovedì 16 luglio, la finestra per la presentazione delle domande per le supplenze docenti per l’anno scolastico 2026-2027: c’è tempo fino al 29 luglio per completare la procedura online: cosa c’è da sapere.

Si apre oggi, giovedì 16 luglio, la finestra per la presentazione delle domande per le supplenze docenti per l'anno scolastico 2026-2027. Si tratta di un momento importante per tanti aspiranti insegnanti: secondo quanto previsto dal ministero dell'Istruzione e del Merito, si potrà presentare istanza online dalle ore 14 di oggi alle ore 14 del 29 luglio 2026 – attraverso la piattaforma Polis Istanze Online – per l'assegnazione di una cattedra provvisoria. Tante le novità, tra cui l’introduzione del "posto orario" anche per infanzia e primaria, il ritorno dell’algoritmo sulle preferenze non assegnate e sanzioni più severe in caso di rinuncia.

Chi può fare domanda per le supplenze scuola 2026-27: i requisiti

La procedura riguarda gli aspiranti docenti inseriti nelle Graduatorie a esaurimento (GAE) e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) che intendono concorrere all'assegnazione degli incarichi annuali, cioè fino al 31 agosto prossimo. Compilando la stessa domanda, è possibile partecipare anche alle procedure previste per il conferimento degli incarichi su posti di sostegno e alla cosiddetta "mini call veloce" (una misura eccezionale per coprire i posti di sostegno rimasti vacanti) nei casi previsti dalla normativa.

Come presentare l'istanza online e selezionare le 150 preferenze

La procedura in questione si svolge interamente online attraverso il portale Polis Istanze Online, accessibile tramite il sistema di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica). I candidati potranno indicare fino a 150 preferenze, scegliendo scuole, comuni, distretti o l'intera provincia, oltre alla tipologia di posto e di contratto desiderata. L'ordine delle preferenze è importante perché sarà utilizzato dall'algoritmo ministeriale per l'assegnazione degli incarichi sulla base della posizione in graduatoria e delle disponibilità.

Come funzionano le graduatorie

Dopo che le domande saranno completate, il MIM procederà all'attribuzione informatizzata delle supplenze. Il sistema assegnerà gli incarichi seguendo l'ordine delle graduatorie, le preferenze espresse dagli aspiranti e le disponibilità dei posti. Per questo motivo è importante compilare con attenzione tutte le preferenze: l'algoritmo non prenderà in considerazione sedi o tipologie di incarico non indicate nella domanda.

Tutte le novità sulle supplenze scuola 2026-2027 e le scadenze per la domanda

Come abbiamo visto, la chiusura delle domande è prevista per il 29 luglio 2026 alle ore 14. Tra le principali novità ci sono l’introduzione del “posto orario” anche per infanzia e primaria, il ritorno dell’algoritmo sulle preferenze non assegnate e un sistema sanzionatorio più severo in caso di rinuncia. I docenti inseriti nella prima fascia GPS sostegno che non hanno ottenuto il ruolo nella provincia di appartenenza potranno presentare una nuova domanda attraverso la procedura della mini call veloce, che si aprirà dal 14 agosto 2026 (ore 14) al 18 agosto 2026 (ore 12).