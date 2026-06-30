Liceo Matematico, via alla sperimentazione in 100 scuole: come funziona e quali istituti sono interessati
Via alla sperimentazione del nuovo liceo matematico nelle scuole italiane a partire dal prossimo anno scolastico 2026/2027. Il Ministro dell’istruzione infatti, con un decreto apposito, ha dato l'ok per avviare il nuovo progetto da settembre in cento istituti, segnando un punto significativo in un percorso che va avanti da oltre un decennio. “Il Liceo Matematico non è un semplice potenziamento orario della disciplina, ma una proposta culturale e didattica che riconosce alla matematica un ruolo centrale nella formazione delle studentesse e degli studenti” spiega il Ministero.
Il decreto ministeriale, firmato il 10 giugno scorso, prevede nel dettaglio una sperimentazione nazionale quinquennale in cento istituzioni scolastiche di tutta Italia con l’obiettivo di “Ridefinire il ruolo della matematica nella formazione liceale valorizzandone la dimensione interdisciplinare e favorendo una visione unitaria della conoscenza, in modo da sostenere lo sviluppo delle capacità critiche, argomentative e riflessive delle studentesse e degli studenti”.
Interessati licei classici, scientifici e scientifici-scienze applicate
Nel dettaglio, la sperimentazione del liceo matematico andrà a innestarsi in licei classici, scientifici e scientifici-scienze applicate con due ore settimanali aggiuntive nel primo biennio e un’ora aggiuntiva nel triennio successivo dedicate alla matematica ma anche ad attività interdisciplinari che coinvolgono la Fisica, le Scienze Naturali, l’Arte e la Letteratura. Le ore aggiuntive di laboratorio ovviamente saranno affidate a una docente delle classi di concorso di Matematica o Matematica e Fisica ma le modalità e l’organizzatine delle nuove ore è affidata alle singole scuole nell’ambito dell’autonomia scolastica.
Ogni Ufficio scolastico regionale, oltre e fornire alle scuole l’organico necessario alla realizzazione delle ore aggiuntive, dovrà inoltre costituire un Comitato scientifico che avrà il compito di monitorare gli esiti della sperimentazione sulla base di criteri definiti dal Comitato scientifico nazionale e redigere una relazione ogni anno sui risultati raggiunti.
“Il Laboratorio Matematico consentirà di approfondire i legami tra i saperi matematico-scientifici e quelli umanistici, attraverso percorsi interdisciplinari progettati nell'autonomia delle scuole e in dialogo con le università” spiega il Ministero, aggiungendo: “È una scelta che valorizza la matematica come esperienza di pensiero e come strumento fondamentale di cittadinanza, anche di fronte alle sfide poste dall’intelligenza artificiale e dall’innovazione tecnologica”.
"L'obiettivo è valorizzare il rigore della matematica e, al tempo stesso, rafforzarne la capacità di promuovere comprensione, argomentazione, interpretazione e dialogo con gli altri saperi. Investire nella matematica significa investire nella qualità della formazione, nello sviluppo del pensiero critico e nella capacità del Paese di affrontare le sfide del presente e del futuro", ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ricordando che "La sperimentazione si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento dell'insegnamento della matematica nei licei, in continuità con il lavoro sulle nuove Indicazioni nazionali".
Ecco l'elenco completo delle scuole autorizzate per la sperimentazione del Liceo Matematico
Abruzzo
Convitto Nazionale "G.B. Vico" di Chieti
Liceo Scientifico "A. Einstein" di Teramo
Liceo Scientifico Statale "Marie Curie" di Giulianova (TE)
Basilicata
Istituto Superiore "E. Fermi" di Policoro (MT)
Liceo Scientifico Statale "Pier Paolo Pasolini" di Potenza
Calabria
Liceo Scientifico Fermi Polo Tecnico "Brutium" di Cosenza
Liceo Scientifico "Scorza" di Cosenza
Istituto Superiore "L. Siciliani – G. De Nobili" di Catanzaro
Liceo Scientifico Statale "A. Volta" di Reggio Calabria
Campania
Liceo "Pietro Paolo Parzanese" di Ariano Irpino (AV)
Liceo Scientifico Statale "P.S. Mancini" di Avellino
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Vincenzo Corrado" di Castel Volturno (CE)
I.I.S. "Ettore Majorana" di Santa Maria a Vico (CE)
Istituto Superiore "E. Amaldi – C. Nevio" di Santa Maria C. V. (CE)
Liceo Statale "A. Manzoni" di Caserta
Liceo Statale "Salvatore Pizzi" di Capua (CE)
Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" di Aversa (CE)
Convitto Nazionale "A. Nifo" di Sessa Aurunca (CE)
Istituto Superiore "Luca Pacioli" di Sant' Anastasia (NA)
Liceo Classico "Diaz" di Ottaviano (NA)
Liceo Scientifico Statale "E. Torricelli" di Somma Vesuviana (NA)
Liceo Scientifico Statale "V. Cuoco – T. Campanella" di Napoli
Istituto Omnicomprensivo di Padula (SA)
Polo Liceale "Pomponio Leto" di Teggiano (SA)
I.I.S. IPSAR "Piranesi" di Capaccio Paestum (SA)
I.I.S. "Genovesi – Da Vinci" di Salerno
Liceo Scientifico Statale "N. Sensale" di Nocera Inferiore (SA)
Liceo "Don Carlo La Mura" di Angri (SA)
Liceo Statale "B. Rescigno" di Roccapiemonte (SA)
Emilia-Romagna
Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Casalecchio Di Reno (BO)
Liceo Scientifico Statale "Lorenzo Respighi" di Piacenza
Liceo "A. Bertolucci" di Parma
Lazio
I.I.S. "Tommaso Salvini" di Roma
Istituto Superiore "Margherita Hack" di Morlupo (RM)
I.I.S. "Via Roma 298" di Guidonia Montecelio (RM)
Istituto Superiore "Biagio Pascal" di Roma
Liceo Classico Statale Sperimentale "B. Russell" di Roma
Liceo Scientifico Statale "A. Avogadro" di Roma
Liceo Scientifico Statale "S. Cannizzaro" di Roma
Liceo Scientifico Statale "G. Peano" di Monterotondo (RM)
Liceo Scientifico Statale "Newton" di Roma
Liceo Scientifico Statale "Plinio Seniore" di Roma
Liceo Scientifico Statale "Ettore Majorana" di Roma
Liceo Scientifico Statale "Nomentano" di Roma
Liceo Scientifico Statale "Tullio Levi-Civita" di Roma
Liceo Scientifico Statale "Talete" di Roma
Lombardia
Liceo Statale "Enrico Fermi" di Cantù (CO)
I.I.S. "Europa Unita" di Lissone (MB)
Liceo Scientifico Statale "P. Frisi" di Monza (MB)
Liceo Scientifico Statale con annessa sezione classica aggregata "A. Banfi" di Vimercate (MB)
I.I.S. "Giulio Casiraghi" di Cinisello Balsamo (MI)
I.I.S. "Bertrand Russell" di Garbagnate Milanese (MI)
I.I.S. "Severi-Correnti" di Milano
Liceo Statale "Galileo Galilei" di Legnano (MI)
Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferraris" di Varese
Marche
Liceo Scientifico "T. Calzecchi Onesti" di Fermo (FM)
Molise
Liceo Scientifico Statale "A. Romita" di Campobasso
Piemonte
I.I.S. "Cesare Balbo" di Casale Monferrato (AL)
Liceo "Edoardo Amaldi" di Novi Ligure (AL)
Liceo "Vasco Beccaria Govone" di Mondovì (CN)
I.I.S. "Ettore Majorana" di Torino
Istituto Superiore "Amaldi Sraffa" di Orbassano (TO)
I.I.S. "Giulio Natta" di Rivoli (TO)
Liceo Pareggiato Valdese di Torre Pellice (TO)
Istituto Internazionale Paritario "Edoardo Agnelli" di Torino
Liceo Scientifico Statale "Marie Curie" di Pinerolo (TO)
Liceo Scientifico Statale "Carlo Cattaneo" di Torino
Liceo Scientifico "Piero Gobetti" di Torino
Istituto Superiore "L. Cobianchi" di Verbania Intra (VB)
Puglia
Istituto di Istruzione Superior "L. Da Vinci – Agherbino" di Noci (BA)
Istituto Superiore "I. Alpi – E. Montale" di Rutigliano (BA)
Liceo Scientifico Statale "A. Scacchi" di Bari
Liceo Statale "F. Ribezzo" di Francavilla Fontana (BR)
Istituto Superiore "A. Righi" di Cerignola (FG)
Liceo Statale "Bonghi-Rosmini" di Lucera (FG)
Liceo Scientifico "G. Marconi" di Foggia
Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" di Cerignola (FG)
Liceo Scientifico Statale "L. Da Vinci" di Maglie (LE)
Liceo Scientifico Statale "Cosimo De Giorgi" di Lecce
Liceo Scientifico "Gian Battista Vico" di Laterza (TA)
Sardegna
Liceo Scientifico Statale "Giovanni Spano" di Sassari
Sicilia
Istituto Superiore "Michele Amari" di Giarre (CT)
Liceo Principe Umberto Di Savoia di Catania
Liceo Statale "Ettore Majorana" di San Giovanni La Punta (CT)
Istituto Superiore Liceo "E. Medi" di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Liceo Classico "G. Garibaldi" di Palermo
Liceo Statale "Megara" di Augusta (SR)
Toscana
I.I.S.S. A. M. Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino (FI)
Istituto Superiore "Il Pontormo" di Empoli (FI)
Liceo Scientifico Statale "Antonio Gramsci" di Firenze
Liceo Scientifico e Linguistico "Niccolò Rodolico" di Firenze
Liceo Scientifico Statale "N. Copernico" di Prato
Liceo Statale "A. Volta" di Colle di Val D'Elsa (SI)
Umbria
Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Perugia
Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi (PG)
Veneto
Liceo Scientifico "E. Curiel" di Padova
Istituto Superiore "Bruno-Franchetti" di Venezia
Liceo Scientifico Statale "Jacopo Da Ponte" di Bassano del Grappa (VI)
Liceo Scientifico "G.B. Quadri" di Vicenza
Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" di Verona