Liceo Matematico, via alla sperimentazione in 100 scuole: come funziona e quali istituti sono interessati

Il Ministro dell’istruzione ha dato il via libera al progetto didattico Liceo Matematico in cento scuole a partire dal prossimo anno scolastico 2026/2027. Interessati Licei scientifici, classici e scientifici-scienze applicate con due ore aggiuntive nel primo biennio e un’altra ora nel triennio successivo: l’elenco completo.

Via alla sperimentazione del nuovo liceo matematico nelle scuole italiane a partire dal prossimo anno scolastico 2026/2027. Il Ministro dell’istruzione infatti, con un decreto apposito, ha dato l'ok per avviare il nuovo progetto da settembre in cento istituti, segnando un punto significativo in un percorso che va avanti da oltre un decennio. “Il Liceo Matematico non è un semplice potenziamento orario della disciplina, ma una proposta culturale e didattica che riconosce alla matematica un ruolo centrale nella formazione delle studentesse e degli studenti” spiega il Ministero.

Il decreto ministeriale, firmato il 10 giugno scorso, prevede nel dettaglio una sperimentazione nazionale quinquennale in cento istituzioni scolastiche di tutta Italia con l’obiettivo di “Ridefinire il ruolo della matematica nella formazione liceale valorizzandone la dimensione interdisciplinare e favorendo una visione unitaria della conoscenza, in modo da sostenere lo sviluppo delle capacità critiche, argomentative e riflessive delle studentesse e degli studenti”.

Interessati licei classici, scientifici e scientifici-scienze applicate

Nel dettaglio, la sperimentazione del liceo matematico andrà a innestarsi in licei classici, scientifici e scientifici-scienze applicate con due ore settimanali aggiuntive nel primo biennio e un’ora aggiuntiva nel triennio successivo dedicate alla matematica ma anche ad attività interdisciplinari che coinvolgono la Fisica, le Scienze Naturali, l’Arte e la Letteratura. Le ore aggiuntive di laboratorio ovviamente saranno affidate a una docente delle classi di concorso di Matematica o Matematica e Fisica ma le modalità e l’organizzatine delle nuove ore è affidata alle singole scuole nell’ambito dell’autonomia scolastica.

Ogni Ufficio scolastico regionale, oltre e fornire alle scuole l’organico necessario alla realizzazione delle ore aggiuntive, dovrà inoltre costituire un Comitato scientifico che avrà il compito di monitorare gli esiti della sperimentazione sulla base di criteri definiti dal Comitato scientifico nazionale e redigere una relazione ogni anno sui risultati raggiunti.

“Il Laboratorio Matematico consentirà di approfondire i legami tra i saperi matematico-scientifici e quelli umanistici, attraverso percorsi interdisciplinari progettati nell'autonomia delle scuole e in dialogo con le università” spiega il Ministero, aggiungendo: “È una scelta che valorizza la matematica come esperienza di pensiero e come strumento fondamentale di cittadinanza, anche di fronte alle sfide poste dall’intelligenza artificiale e dall’innovazione tecnologica”.

"L'obiettivo è valorizzare il rigore della matematica e, al tempo stesso, rafforzarne la capacità di promuovere comprensione, argomentazione, interpretazione e dialogo con gli altri saperi. Investire nella matematica significa investire nella qualità della formazione, nello sviluppo del pensiero critico e nella capacità del Paese di affrontare le sfide del presente e del futuro", ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ricordando che "La sperimentazione si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento dell'insegnamento della matematica nei licei, in continuità con il lavoro sulle nuove Indicazioni nazionali".

Ecco l'elenco completo delle scuole autorizzate per la sperimentazione del Liceo Matematico

Abruzzo

Convitto Nazionale "G.B. Vico" di Chieti

Liceo Scientifico "A. Einstein" di Teramo

Liceo Scientifico Statale "Marie Curie" di Giulianova (TE)

Basilicata

Istituto Superiore "E. Fermi" di Policoro (MT)

Liceo Scientifico Statale "Pier Paolo Pasolini" di Potenza

Calabria

Liceo Scientifico Fermi Polo Tecnico "Brutium" di Cosenza

Liceo Scientifico "Scorza" di Cosenza

Istituto Superiore "L. Siciliani – G. De Nobili" di Catanzaro

Liceo Scientifico Statale "A. Volta" di Reggio Calabria

Campania

Liceo "Pietro Paolo Parzanese" di Ariano Irpino (AV)

Liceo Scientifico Statale "P.S. Mancini" di Avellino

Istituto Statale di Istruzione Superiore "Vincenzo Corrado" di Castel Volturno (CE)

I.I.S. "Ettore Majorana" di Santa Maria a Vico (CE)

Istituto Superiore "E. Amaldi – C. Nevio" di Santa Maria C. V. (CE)

Liceo Statale "A. Manzoni" di Caserta

Liceo Statale "Salvatore Pizzi" di Capua (CE)

Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" di Aversa (CE)

Convitto Nazionale "A. Nifo" di Sessa Aurunca (CE)

Istituto Superiore "Luca Pacioli" di Sant' Anastasia (NA)

Liceo Classico "Diaz" di Ottaviano (NA)

Liceo Scientifico Statale "E. Torricelli" di Somma Vesuviana (NA)

Liceo Scientifico Statale "V. Cuoco – T. Campanella" di Napoli

Istituto Omnicomprensivo di Padula (SA)

Polo Liceale "Pomponio Leto" di Teggiano (SA)

I.I.S. IPSAR "Piranesi" di Capaccio Paestum (SA)

I.I.S. "Genovesi – Da Vinci" di Salerno

Liceo Scientifico Statale "N. Sensale" di Nocera Inferiore (SA)

Liceo "Don Carlo La Mura" di Angri (SA)

Liceo Statale "B. Rescigno" di Roccapiemonte (SA)

Emilia-Romagna

Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Casalecchio Di Reno (BO)

Liceo Scientifico Statale "Lorenzo Respighi" di Piacenza

Liceo "A. Bertolucci" di Parma

Lazio

I.I.S. "Tommaso Salvini" di Roma

Istituto Superiore "Margherita Hack" di Morlupo (RM)

I.I.S. "Via Roma 298" di Guidonia Montecelio (RM)

Istituto Superiore "Biagio Pascal" di Roma

Liceo Classico Statale Sperimentale "B. Russell" di Roma

Liceo Scientifico Statale "A. Avogadro" di Roma

Liceo Scientifico Statale "S. Cannizzaro" di Roma

Liceo Scientifico Statale "G. Peano" di Monterotondo (RM)

Liceo Scientifico Statale "Newton" di Roma

Liceo Scientifico Statale "Plinio Seniore" di Roma

Liceo Scientifico Statale "Ettore Majorana" di Roma

Liceo Scientifico Statale "Nomentano" di Roma

Liceo Scientifico Statale "Tullio Levi-Civita" di Roma

Liceo Scientifico Statale "Talete" di Roma

Lombardia

Liceo Statale "Enrico Fermi" di Cantù (CO)

I.I.S. "Europa Unita" di Lissone (MB)

Liceo Scientifico Statale "P. Frisi" di Monza (MB)

Liceo Scientifico Statale con annessa sezione classica aggregata "A. Banfi" di Vimercate (MB)

I.I.S. "Giulio Casiraghi" di Cinisello Balsamo (MI)

I.I.S. "Bertrand Russell" di Garbagnate Milanese (MI)

I.I.S. "Severi-Correnti" di Milano

Liceo Statale "Galileo Galilei" di Legnano (MI)

Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferraris" di Varese

Marche

Liceo Scientifico "T. Calzecchi Onesti" di Fermo (FM)

Molise

Liceo Scientifico Statale "A. Romita" di Campobasso

Piemonte

I.I.S. "Cesare Balbo" di Casale Monferrato (AL)

Liceo "Edoardo Amaldi" di Novi Ligure (AL)

Liceo "Vasco Beccaria Govone" di Mondovì (CN)

I.I.S. "Ettore Majorana" di Torino

Istituto Superiore "Amaldi Sraffa" di Orbassano (TO)

I.I.S. "Giulio Natta" di Rivoli (TO)

Liceo Pareggiato Valdese di Torre Pellice (TO)

Istituto Internazionale Paritario "Edoardo Agnelli" di Torino

Liceo Scientifico Statale "Marie Curie" di Pinerolo (TO)

Liceo Scientifico Statale "Carlo Cattaneo" di Torino

Liceo Scientifico "Piero Gobetti" di Torino

Istituto Superiore "L. Cobianchi" di Verbania Intra (VB)

Puglia

Istituto di Istruzione Superior "L. Da Vinci – Agherbino" di Noci (BA)

Istituto Superiore "I. Alpi – E. Montale" di Rutigliano (BA)

Liceo Scientifico Statale "A. Scacchi" di Bari

Liceo Statale "F. Ribezzo" di Francavilla Fontana (BR)

Istituto Superiore "A. Righi" di Cerignola (FG)

Liceo Statale "Bonghi-Rosmini" di Lucera (FG)

Liceo Scientifico "G. Marconi" di Foggia

Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" di Cerignola (FG)

Liceo Scientifico Statale "L. Da Vinci" di Maglie (LE)

Liceo Scientifico Statale "Cosimo De Giorgi" di Lecce

Liceo Scientifico "Gian Battista Vico" di Laterza (TA)

Sardegna

Liceo Scientifico Statale "Giovanni Spano" di Sassari

Sicilia

Istituto Superiore "Michele Amari" di Giarre (CT)

Liceo Principe Umberto Di Savoia di Catania

Liceo Statale "Ettore Majorana" di San Giovanni La Punta (CT)

Istituto Superiore Liceo "E. Medi" di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Liceo Classico "G. Garibaldi" di Palermo

Liceo Statale "Megara" di Augusta (SR)

Toscana

I.I.S.S. A. M. Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino (FI)

Istituto Superiore "Il Pontormo" di Empoli (FI)

Liceo Scientifico Statale "Antonio Gramsci" di Firenze

Liceo Scientifico e Linguistico "Niccolò Rodolico" di Firenze

Liceo Scientifico Statale "N. Copernico" di Prato

Liceo Statale "A. Volta" di Colle di Val D'Elsa (SI)

Umbria

Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Perugia

Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi (PG)

Veneto

Liceo Scientifico "E. Curiel" di Padova

Istituto Superiore "Bruno-Franchetti" di Venezia

Liceo Scientifico Statale "Jacopo Da Ponte" di Bassano del Grappa (VI)

Liceo Scientifico "G.B. Quadri" di Vicenza

Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" di Verona