Studente spruzza spray urticante a scuola per interrompere le lezioni, in 7 finiscono in ospedale ad Aosta Sette allievi dell'Istituto tecnico professionale regionale Corrado Gex di Aosta sono finiti in pronto soccorso per accertamenti a causa dello spray urticante utilizzato da un compagno per interrompere le lezioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

In sette sarebbero finiti in pronto soccorso a causa dell'uso di uno spray al peperoncino nei locali dell'Istituto tecnico professionale regionale Corrado Gex ad Aosta. Gli allievi sono stati trasportati in pronto soccorso all'ospedale Parini della città per accertamenti.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia, i carabinieri e il soccorso sanitario che ha prestato le prime cure. Le indagini su quanto accaduto nella scuola sono ancora in corso, anche se per il momento si ipotizza che lo spray sia stato utilizzato da uno studente che voleva impedire l'inizio delle lezioni.

Ad utilizzare la sostanza urticante, infatti, sarebbe stato un minore: il ragazzo ha spruzzato in classe la bomboletta dando il via al panico generale. Ad avere la peggio sarebbero state sei ragazze e un ragazzo, tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni.

Per fortuna, secondo le prime informazioni, nulla di grave per gli studenti che hanno lamentato bruciore agli occhi e alla gola. I sette sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ulteriori sul loro stato di salute, ma il loro ritorno a casa è previsto in breve e senza conseguenze particolarmente gravi.

L'episodio si sarebbe verificato intorno alle 13 di oggi, martedì 7 gennaio, primo giorno di scuola dopo le ferie natalizie terminate proprio ieri, lunedì 6 gennaio. Il responsabile si sarebbe armato dello spray al peperoncino per interrompere il flusso delle lezioni scolastiche che oggi in tutta Italia sono riprese a pieno regime, come da consuetudine.