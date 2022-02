Studente muore a 16 anni in un incidente ad Ancona: stava svolgendo uno stage aziendale Un ragazzo di 16 anni della provincia di Fermo che stava svolgendo uno stage aziendale è morto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto a Serra De’ Conti, in provincia di Ancona.

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di 16 anni della provincia di Fermo che stava svolgendo uno stage aziendale è morto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto a Serra De' Conti, in provincia di Ancona. Il giovane sedeva sul lato passeggero a bordo di un furgone guidato da un operaio di 37 anni, anch'egli originario del fermano, che si è schiantato contro un albero in località Fornace. Il sedicenne studiava in una centro di formazione professionale in regione e stava svolgendo un periodo di stage curriculare nel campo della termo idraulica. Il 37enne alla guida del mezzo è stato sbalzato fuori dalla cabina a seguito dell'impatto: è stato trovato – gravemente ferito ma ancora vivo – dai soccorritori accorsi dopo lo schianto ed è ora ricoverato all'ospedale Torrette di Ancona.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’autista ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un albero nel campo adiacente alla carreggiata. L'impatto è stato molto violento e nell'urto l'operaio è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo a diversi metri di distanza dal veicolo, rimanendo incosciente a terra. Il 16enne invece è rimasto incastrato tra le lamiere, anche perché l'albero ha colpito proprio il lato destro del furgone. A dare l'allarme ai soccorritori sono stati altri automobilisti che transitavano su via Fornace; vigili del fuoco e sanitari del 118 hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere il ragazzo, che tuttavia è deceduto sul colpo a seguito delle gravissime lesioni riportate. A constatare la morte è stato il medico del 118.

La CGIL Marche: "Enorme tragedia, forte aumento degli infortuni tra i lavoratori under 20"

Fonte: CGIL Marche

Dopo la morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni travolto e ucciso da una trave di 150 chili durante il suo ultimo giorno di stage in una fabbrica in provincia di Udine, un'altra tragedia investe un adolescente che stava frequentando un tirocinio aziendale; esperienza formativa, quindi, e non lavorativa. Su questo aspetto in particolare chiede di fare piena luce Daniela Barbaresi, segretaria della CGIL nelle Marche: "Si tratta di una tragedia enorme: va accertato se il ragazzo stesse svolgendo un tirocinio formativo e uno stage nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. In ogni caso, comunque, quello che è accaduto deve farci riflettere su come vengono svolti questi tirocini. Se da un lato infatti si può trattare di importanti esperienze formative, è anche necessario rispettare tutte le misure di sicurezza ed occorre riflettere sull'opportunità che un adolescente in formazione partecipi a trasferte e spostamenti". Nelle Marche, ricorda Barbaresi, nel 2021 sono sensibilmente aumentati gli infortuni sul lavoro tra gli under 20; l'incremento è stato del 46%, mentre nella fascia d'età 20-29 si è attestato nel 17%. "Tre le cause: la scarsa esperienza dei giovani lavoratori, la mancanza formazione adeguata in tema di sicurezza e la precarietà", spiega Barbaresi.