Trovata morta Mariia Buhaiova, la 18enne scomparsa dopo lo stage in un villaggio turistico a Brindisi Mariia Buhaiova è stata trovata impiccata a circa un chilometro dal villaggio turistico dove stava svolgendo uno stage. La 18enne di origine ucraina era scomparsa dallo scorso venerdì 4 luglio.

A cura di Ida Artiaco

Tragico epilogo delle ricerche in corso per Mariia Buhaiova, la ragazza di 18 anni di origine ucraina iscritta all'università di Bratislava di origini ucraine, scomparsa da venerdì 4 luglio da un villaggio turistico, il Meditur, di Carovigno (Brindisi), tra Pennagrossa e Specchiolla, dove stava svolgendo uno stage nell'ambito di un progetto europeo. La giovane è stata trovata impiccata a un albero a circa un chilometro dal luogo in cui lavorava, in una zona di campagna a ridosso della statale 379.

Da giorni le forze dell'ordine si erano messe sulle sue tracce. Venerdì era l'ultimo giorno di stage, che aveva svolto insieme ad altri compagni, ed avrebbe dovuto tornare a casa. Sabato mattina erano stati i responsabili della struttura a presentare denuncia dopo che la 18enne non era rientrata per la notte.

Le immagini delle videocamere di sorveglianza avevano ripreso la ragazza mentre si allontanava, da sola, dirigendosi prima verso il litorale e poi verso un'arteria stradale molto trafficata. Nella sua stanza era stato trovato il cellulare, insieme al passaporto e ad un foglio su cui erano appuntati dei contatti telefonici. Avrebbe anche fatto un bonifico al fratello prima di sparire nel nulla.

La segnalazione di scomparsa era stata inoltrata anche ai Paesi dell'area Schengen e non solo. Per coordinare le operazioni era stata messa in piedi una postazione fissa a ridosso del parcheggio della riserva di Torre Guaceto.

Le forze dell’ordine non escludono alcuna pista. Da subito l’ipotesi più accreditata è stata quella di un allontanamento volontario. Sono in corso indagini per capire cosa sia accaduto alla ragazza, verificare se si sia trattato di un gesto volontario se vi sia stata istigazione o altro. La mamma della ragazza, che vive in Ucraina, è stata avvertita e dovrebbe arrivare in Puglia nelle prossime ore.