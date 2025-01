video suggerito

Stefano scompare dopo una lite, l'appello della moglie: "Torna e risolviamo tutto, il nostro amore è grande" Stefano Bocconcello, 58 anni, è uscito di casa dopo aver litigato con la moglie e di lui non si hanno più notizie da quasi una settimana. Durante la puntata di mercoledì 29 gennaio della trasmissione 'Chi L'Ha Visto?' la donna ha lanciato un appello: "Qualsiasi cosa possa esserci la risolveremo, il nostro amore è troppo grande. Torna a casa".

A cura di Eleonora Panseri

Stefano Bocconcello, 58 anni.

Stefano Bocconcello, 58 anni, è uscito di casa dopo aver litigato con la moglie e di lui non si hanno più notizie da quasi una settimana. Durante la puntata di oggi, mercoledì 29 gennaio, della trasmissione Chi L'Ha Visto? la moglie del 58enne, Anna, ha lanciato un appello.

L'uomo, residente nella frazione di Codivernarolo del Comune di Vigonza, in provincia di Padova, si è allontanato da casa a piedi intorno alla mezzanotte, non ha portato con sé documenti né telefonino e non ha lasciato messaggi scritti.

Nel primo pomeriggio di venerdì 24 gennaio erano state attivate "le procedure di ricerca che coinvolgono Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile di Vigonza. Nella speranza di rintracciarlo e di ricevere segnalazioni utili le Forze dell’ordine mi chiedono di dare massima diffusione a questo avviso con la sua foto", aveva scritto sui social il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro.

Due giorni fa tuttavia le ricerche sono state sospese, ha comunicato in un nuovo post il primo cittadino. "Tutti gli sforzi fatti finora non hanno portato, ahimè, a nessuna pista percorribile. Continua in cuor nostro a rimanere la speranza, seppur flebile, che Stefano possa stare bene", si legge.

La moglie del 58enne scomparso però non si arrende e durante la trasmissione ha lanciato un appello. "Ci siamo sempre amati e ci amiamo ancora tantissimo. Voglio ritrovarlo e non solo io, la nostra famiglia, gli amici, tutti quelli che lo conoscono stanno facendo cose grandi per cercarlo", ha spiegato la donna alla conduttrice Federica Sciarelli.

"Io voglio che lui stia bene e qualsiasi cosa possa esserci la risolveremo, la metteremo a posto, ne sono certa. Il nostro amore è troppo grande", ha aggiunto.

Poi la donna ha lanciato un messaggio, rivolgendosi direttamente al marito: "Ste, se mi senti, torna. Torna che si aggiusta tutto, vieni a casa". Chiunque avesse notizie del 58enne o lo avvistasse è invitato a contattare immediatamente i numeri di pronto intervento: il 112, 113, il 117 o il 118.