Sparatoria nel centro di Pescara, un morto e un ferito grave: aggressori in fuga È di un morto e un ferito grave il bilancio di una sparatoria avvenuta questa sera nel centro di Pescara. Due gli aggressori con il volto coperto, ora sono in fuga. In corso la caccia all’uomo.

Sparatoria a Pescara in un bar all'angolo tra Via Ravasco e la Strada Parco, a poche centinaia di metri di distanza dal centro della città abruzzese. Stando alle prime informazioni, sarebbero due le persone – di circa 30-40 anni – rimaste coinvolte: una è morta mentre l'altra è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Quest'ultima sarebbe riuscito ad alzarsi autonomamente prima di essere soccorso dai passanti e trasportato in ospedale in codice rosso: ora versa in condizioni disperate.

L'aggressore, incappucciato, si sarebbe dato alla fuga sembra in compagnia di un complice. Tra i primi a lanciare l'allarme una dipendente del Bar del Parco, dove è avvenuto l'omicidio, che si è nascosta sotto ad

un tavolo e ha contattato il 118 parlando sottovoce. Sul posto sono intervenuto i soccorritori del 118, la polizia e i carabinieri che hanno delimitato l'area: i rilievi sarebbero tutt'ora in corso.

La persona rimasta ferita, la cui identità non è stata ancora resa nota, è in gravissime condizioni perchè sarebbe stato raggiunto da uno o più colpi al volto. Il personale sanitario si sta organizzando per sottoporlo

d'urgenza ad intervento chirurgico. Stando a quanto emerso il conflitto a fuoco sarebbe maturato nell'ambito di un regolamento di conti. Le vittime della sparatoria sono italiane – sarebbero di Pescara e di Francavilla a Mare – secondo quanto fatto sapere dagli inquirenti.

