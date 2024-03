Sparatoria a Bari, 22enne ferito gravemente: i colpi partiti da un’auto in corsa, due fermi

video suggerito

Si trovava in piazza, a pochi passi da una pizzeria, quando da un'automobile in corsa sono stati esplosi due colpi di pistola. È successo nella serata di ieri, sabato 30 marzo 2024, a Sannicandro di Bari. Il ragazzo, che si trovava vicino al monumento ai caduti della città, è stato raggiunto da entrambi i colpi di pistola. Ed è subito scattato l'allarme.

Come sta il ragazzo di 22 anni

Ad essere colpito dagli spari al torace un ragazzo di 22 anni con piccoli precedenti penali. Sul posto sono subito arrivati anche gli operatori del 118 che hanno trasportato d'urgenza il giovane in ospedale. Una volta arrivato al Policlinico, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: la prognosi resta riservata.

L'arrivo dei soccorsi: due fermi

Non appena arrivata la segnalazione dei colpi in piazza, i carabinieri hanno immediatamente raggiunto il luogo della sparatoria. Sono loro che hanno immediatamente fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili e al movente dell'agguato, scappati subito dopo aver sparato a bordo dell'automobile.

Secondo quanto riportato da alcune testate locali, per i fatti sono state fermate due persone: un uomo di 36 anni e un ragazzo di 16 gravemente indiziati per i reati di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di arma da sparo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti fino ad ora, sarebbe stato uno di loro a sparare. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e il movente. Per il momento i due indagati sono stati trasportati nel carcere di Trani e nell'Istituto Penale per Minorenni di Bari.

Articolo in aggiornamento