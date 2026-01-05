Sindaco di Serracapriola va a una partita nel Foggiano, in strada salva una donna in ipotermia e suo figlio

Il sindaco di Serracapriola ha salvato una donna di circa 60 anni in ipotermia e il figlio. Il primo cittadino si stava recando a una partita del suo paese quando ha notato mamma lungo il ciglio della strada. Non riuscendo a far intervenire subito il 118, il sindaco si è adoperato per caricare in auto la donna e suo figlio.

Si stava dirigendo in auto a San Polo di Civitate per assistere a una partita di calcio quando ha notato una donna in ipotermia sotto la pioggia, riversa sull'asfalto. Con lei vi era il figlio, in evidente stato di agitazione. Michele Leombruno, sindaco di Serracapriola, comune di oltre 3mila persone in provincia di Foggia, è il protagonista di un salvataggio avvenuto nel pieno pomeriggio di domenica.

Il sindaco si stava recando in paese per presenziare a una partita di calcio della squadra del suo comune, quando sulla provinciale 144 ha visto la donna e il figlio. La malcapitata aveva circa 60 anni, mentre il figlio almeno 30. "Pioveva – ha sottolineato il primo cittadino – e c'era tanta nebbia. Le temperature erano proibitive, inoltre alle 14.45, quando è successo il fatto, la strada era completamente deserta. Mi sono subito reso conto che la donna era in un grave stato di ipotermia".

Il 118, contattato dallo stesso sindaco, ha dovuto riferire al primo cittadino che l'ambulanza di Serracapriola era impegnata in un'altra operazione di soccorso a San Severo. "A quel punto ho preso un asciugamano dall'auto e ho cercato di riscaldarla. Mentre sto per caricarla in auto, sempre al telefono con il 118, ho visto sopraggiungere l'ambulanza. Mi sono accertato delle condizioni di salute della donna e del figlio e nessuno dei due è in pericolo".

Leggi anche Imprenditore fallisce e va a vivere in strada, i cittadini fanno una colletta e gli pagano un albergo per Natale

Secondo quanto si apprende, mamma e figlio erano senza cellulari e non potevano chiedere aiuto. "Si alzano la mattina e percorrono decine di chilometri a piedi tra le strade di campagna per raccogliere la verdura" ha spiegato il primo cittadino, che ha parlato di una scelta di vita fatta da madre e figlio anni fa. I due vivono infatti lontani dal centro abitato e spesso escono senza cellulare. Lo stesso è avvenuto anche quando madre e figlio sono stati sorpresi dalla pioggia e dal freddo: nessuno dei due poteva infatti telefonare per chiedere aiuto.