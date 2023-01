Siena, ambulanza non arriva in tempo per la neve: donna partorisce in casa al telefono con l’ostetrica Ha partorito in casa la donna entrata in travaglio ieri mattina a San Quirico d’Orcia (Siena). A causa della neve l’ambulanza non è riuscita ad arrivare in tempo e così, aiutata da un’ostetrica al telefono, è riuscita a portare a termine il parto.

A cura di Chiara Ammendola

Stanno bene mamma e figlio. A prendersi cura di loro sono i medici e gli infermieri dell'ospedale di Siena dove sono stati ricoverati ieri mattina dopo il parto. Il neonato infatti a causa della forte nevicata che ha colpito il centro Italia nella giornata di ieri è stato costretto a venire alla luce in casa: la mamma non ha fatto in tempo a raggiungere il vicino ospedale e, aiutata al telefono da un'ostetrica, ha partorito in camera da letto.

È accaduto a San Quirico d'Orcia, nel Senese, dove la donna vive col marito e dove, ieri mattina, ha iniziato ad accusare le prime doglie. Vista la nevicata in corso, marito e moglie hanno deciso di allertare il 118 e chiedere così l'aiuto di un'ambulanza per raggiungere il vicino ospedale, purtroppo però a causa dei tanti centimetri di neve caduti, il mezzo di soccorso ha faticato a raggiungere la casa dei due.

Il team di soccorritori che ha trasportato madre e figlio in ospedale (foto Azienda USL Toscana Sud Est)

A quel punto i due genitori hanno realizzato che il parto sarebbe avvenuto proprio lì, al telefono con il 118 sono stati guidati dalla dottoressa Leila Teodorani della Centrale operativa Siena-Grosseto e sono riusciti a portare a termine il parto. L'ambulanza, con personale sanitario a bordo, è arrivata ma solo a nascita già avvenuta. Il neonato era in ipotermia quando il medico Luca Berti e i sanitari dipendenti della Misericordia di Montalcino Alessio Marconi e Angelo Bonacchi, hanno raggiunto l'appartamento dei due.

Nonostante la casa fosse adeguatamente riscaldata infatti, la giornata di ieri è stata piuttosto fredda e così, viste anche le condizioni del piccolo, è stato disposto per lui e anche per la madre il trasporto immediato all'ospedale Le Scotte di Siena. Ed è stato proprio l'equipaggio dell'ambulanza a tagliare il cordone ombelicale. Madre e figlio sono tutt'ora ricoverati nel reparto di Ostetricia dell'ospedale di Siena, e stanno entrambi bene.