Maltempo e neve a bassa quota: Bologna imbiancata, in Toscana nevicate anche in autostrada L’ondata di maltempo che da alcuni giorni imperversa sull’Italia non ha esaurito i suoi effetti. La neve fa sentire la sua presenza in molte località, Bologna in primis. In Calabria, frane e smottamenti; nelle Marche, preoccupa la piena del fiume Misa. Scuole chiuse in varie regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Neve a Bologna (foto Facebook Matteo Di Benedetto)

Il maltempo non molla la presa: l'Italia sta facendo i conti con pioggia, temperature più fredde e tanta neve, anche a quote relativamente basse. Sono soprattutto le regioni del Centro e del Sud Italia quelle maggiormente colpite: nelle aree interne delle Marche e della Romagna la neve ha superato in alcuni casi il mezzo metro; nevica anche Bologna, con gli spazzaneve attivi già dalle 6 del mattino sui colli. Nevicate in Toscana fino al primo pomeriggio di oggi, anche in autostrada

Nelle Marche preoccupa il fiume Misa salito ad oltre 3 metri: nella zona di Senigallia (Ancona), già colpita dall'alluvione lo scorso settembre, a causa delle intense piogge, "tutti gli idrometri a monte hanno superato i livelli di sicurezza, l'innalzamento continua costante".

E per la giornata di oggi, 23 gennaio, la Protezione Civile ha diramato una allerta arancione su alcune zone di Emilia Romagna e Marche e allerta gialla in sette Regioni. Moltissime le scuole chiuse da nord a sud.

Maltempo Toscana, neve anche in autostrada

Ancora neve dunque in Toscana, ad essere interessati sono soprattutto il versante appenninico orientale e il sud est della regione. Le province coinvolte sono Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato, Grosseto e Siena. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana sta intervenendo dal tardo pomeriggio di ieri nel comune di Marradi per un gruppo di escursionisti in difficoltà bloccato nella zona del Monte Lavane a 1242 metri di altezza, che poi è riuscito a raggiungere e trovare riparo nella Capanna del Partigiano.

È ripreso a nevicare su colline e sui rilievi di Casentino e Valtiberina (Arezzo): scuole chiuse nei comuni di Sestino, Badia Tedalda e Chiusi della Verna. Nevica intensamente anche sulla A1 Panoramica tra bivio Direttissima ed Aglio, più debolmente sulla A1 Direttissima.

A Bologna spazzaneve sui colli

Mentre la Romagna e San Marino sono già sommersi dalla neve, anche Bologna si è risvegliata imbiancata. Dalle 6 di questa mattina sono state attivate alcune lame spazzaneve nella parte alta della collina dove ieri sera si era proceduto alla salatura della viabilità.

Neve a Bologna

Le precipitazioni più intense stanno interessando l’Appennino romagnolo. Diversi Comuni dell’entroterra riminese hanno deciso di lasciare chiuse le scuole oggi: Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello.

Due giovani sono salvati dalla piena di un torrente questa notte intorno alle 2, in provincia di Rimini. Stavano percorrendo un terrapieno di cemento che serve da attraversamento del torrente di via Piane nel Comune di Coriano quando l'onda di piena ha travolto l'utilitaria su cui viaggiavano. I pompieri intervenuti li hanno trovati sulla fiancata della vettura aggrappati ad un albero per non essere trascinati via dalla corrente.

Neve a San Marino

Marche, preoccupa la piena del fiume Misa

Nelle Marche situazione critica a Senigallia, dove le scuole oggi sono rimaste chiuse, come a Trecastelli e Arcevia, dove fa paura la piena del fiume Misa, lo stesso che provocò l’alluvione che seminò morte e distruzione a settembre scorso. Il Comune fa sapere che l'ondata di piena "attraverserà il centro città presumibilmente verso le ore 9 di lunedì mattina".

Criticità diffuse anche nel Pesarese, dove si registrano frane, allagamenti e alberi caduti, e nel Fermano dove il maltempo ha colpito in particolare la costa, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio, con alberi precipitati sulla sede stradale per il forte vento unito alle precipitazioni.

Fiume Misa, preoccupa la piena

Calabria: frane e smottamenti, chiuse alcune strade

L'ondata di maltempo che investe la Calabria da alcuni giorni continua a provocare disagi. Frane e smottamenti si sono verificati lungo la fascia tirrenica della regione, dove le temperature sono rigide, mentre abbondanti sono state le nevicate sulle zone interne. Pioggia battente per tutta la notte in molte località. Ad Amantea, nel Cosentino, in località Coreca, è stata necessaria la chiusura della chiusura SS 18, strada litoranea di grande comunicazione.

chiusa ss18 ad Amantea per caduta massi

Scuole chiuse in molti comuni italiani

Abbondanti nevicate anche in Basilicata. A Potenza il sindaco Mario Guarente ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, lasciando però aperti asili nido e università. Analogo provvedimento è stato adottato a L'Aquila. Dalla notte scorsa in Abruzzo, nel capoluogo di regione e nei Comuni limitrofi sta nevicando. In alcuni centri la colonnina del mercurio è scesa sotto il 15 gradi. A causa della nevicata che ha interessato Rieti nella notte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse oggi.