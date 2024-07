Alessandria, violenti temporali e grandine: strade imbiancate, disagi e code in autostrada

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Strade piene di ghiaccio, sottopassi allagati, disagi anche in autostrada. È una domenica pomeriggio difficile per la zona di Alessandria, colpita oggi da una violenta ondata di maltempo che si è abbattuta dopo le 16 in buona parte della provincia.

In particolare temporali e grandinate hanno investito il comune di Felizzano per poi raggiungere Alessandria, dove si segnalano strade e sottopassi allagati, e poi spostarsi verso Est. Colpita anche parte del Basso Monferrato.

A Quattordio una grandinata ha imbiancato le strade. Molti i disagi e le code sulle strade, in particolare sulle autostrade A21 e A26. In A21, tra zona Felizzano (al confine con l'Astigiano) e Alessandria est pioggia, grandine e vento hanno costretto alcuni automobilisti a fermarsi. Si segnalano poi code di alcuni chilometri tra il bivio A26 e Asti est in direzione Torino. Rallentamenti e code anche in direzione Piacenza, sempre sull'A21, tra Alessandria ovest ed est. Sulla linea ferroviaria Genova-Alessandria è stato necessario l'intervento di tecnici.

I Vigili del Fuoco hanno ricevuto chiamate soprattutto per le aree di Alessandria a causa di alcuni sottopassi invasi dall’acqua, a Felizzano e Quattordio. Su Facebook la Protezione civile di Alessandria ha postato delle foto che arrivano proprio da Quattordio dopo il passaggio della Supercella temporalesca del 7 luglio.

Si segnalano – scrivono – allagamenti, grandine e danni da vento. “Si segnala qualche centimetro di grandine sulle strade, prestare prudenza”, è l’appello della Protezione civile. E ancora, dal Piemonte arrivano segnalazioni su piante cadute o pericolanti e tetti scoperchiati.

In provincia di Novara, a Borgo Ticino, è rimasto chiuso per alcune ore un sottopasso stradale, allagato dalle forti piogge. Per tutta la giornata il centro funzionale di Arpa, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, aveva diramato un allerta gialla per temporali, con grandinate e forti raffiche di vento, in metà della Regione.

Si segnalano oggi danni per il maltempo anche nel Varesotto e nel Comasco. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. A Tradate e Cavarate (Varese) alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi allagati. Diversi anche gli alberi caduti, uno dei quali ha interrotto la circolazione sulla Sp 17.