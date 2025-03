video suggerito

Lite tra parenti in auto, prima si speronano e poi si affrontano in strada: uno di loro spara in aria e fugge Un nucleo familiare numeroso è stato protagonista di una violenta lite avvenuta ad Apricena, nel Foggiano. Secondo quanto ricostruito, un giovane, in compagnia della madre e del nuovo compagno di lei, avrebbe cercato di speronare l’auto del padre dopo una discussione molto accesa presso una stazione di servizio. Le due “fazioni” sono poi scese in strada e qualcuno ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco, fuggendo subito dopo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima l'inseguimento in auto, poi gli spari in strada dopo lo speronamento. Quello che sembra un copione di un film d'azione è in realtà un violento litigio familiare avvenuto ad Apricena, in provincia di Foggia. Nessuno è rimasto ferito, ma i carabinieri indagano sulla dinamica dei fatti e cercano l'uomo che per primo avrebbe sparato in aria. Secondo quanto ricostruito, i componenti di una famiglia numerosa si sono incontrati in viale Aldo Moro. Due "fazioni" a bordo di diverse auto che hanno dato inizio a un inseguimento conclusosi con uno speronamento. Da qui i parenti in lite sono scesi in strada e uno dei coinvolti ha sparato in aria, fuggendo subito dopo.

Stando alle prime informazioni, da una parte vi erano un uomo e i suoi parenti, dall'altra l'ex moglie e suo figlio, accompagnati dal nuovo fidanzato di lei. I carabinieri sono stati allertati da alcuni residenti, spaventati dalle urla e dagli schiamazzi in strada. I militari intervenuti sul luogo della lite hanno repertato alcuni bossoli e stanno lavorando per risalire all'autore degli spari.

I colpi di arma da fuoco esplosi in aria sarebbero stati sparati a scopo intimidatorio e fortunatamente non hanno ferito nessuno. L'alterco sarebbe iniziato nei pressi di una stazione di servizio, con il ragazzo che insieme alla madre e al nuovo compagno avrebbe cercato di speronare l'auto del padre dopo una lite molto accesa. A questo punto, dopo una breve quanto violenta discussione in strada, qualcuno avrebbe aperto il fuoco dandosi poi alla fuga.

Il responsabile non è ancora stato rintracciato e i militari hanno ascoltato gli eventuali testimoni della vicenda, acquisendo poi i filmati delle telecamere della zona e quelli delle videocamere delle attività commerciali. Sui bossoli esplosi verranno fatti accertamenti tecnici.