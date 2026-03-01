Cade dalla moto per evitare un tasso sulla strada, poi viene colpito da un’auto: muore centauro di 31 anni

Incidente nella notte a Rimini, dove un 31enne è morto dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava per evitare un tasso sulla strada. Caduto a terra, è stato colpito da un’auto. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo a Rimini, sulla via Emilia, all'altezza dello svincolo per San Martino in Riparotta, dove è morto un giovane di 31 anni.

La vittima, di origini cubane ma residente a Borghi (provincia di Forlì-Cesena), ha perso il controllo della moto su cui viaggiava ed è stato successivamente urtato da un'auto.

Secondo quanto è stato ricostruito nelle scorse ore, lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 2, il 31enne avrebbe sbandato per cercare di evitare un tasso finito sulla carreggiata.

Il giovane centauro è caduto a terra ed è stato colpito da una vettura sopraggiunta dopo di lui. Alla guida c'era un giovane di poco più di 20 anni che ha spiegato di non averlo visto rovinare sull'asfalto. Appena si è reso conto di quanto accaduto, il ragazzo si è immediatamente fermato, è sceso dall'auto e ha chiamato i soccorsi.

Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale del 118 che, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 13enne. Insieme ai sanitari, sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Stradale per occuparsi dei rilievi del caso.

Sono attualmente in corso le indagini per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e fare piena luce su quanto accaduto. Non è ancora stato accertato se l'uomo, che ha riportato diversi traumi e lesioni, fosse già morto quando è stato urtato dall'auto. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Gli incidenti legati alla presenza di animali sulla carreggiata sono aumentati negli ultimi anni. A settembre 2025 nel Barese un bimbo di 5 mesi è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale alla periferia di Corato. La mamma avrebbe perso il controllo dell’auto, finita contro un albero, per evitare un animale.

Mentre la notte di Capodanno il 36enne Marco Boninu è morto a Bottidda, in provincia di Sassari, in un altro incidente stradale, verificatosi perché il giovane ha tentato di evitare un cinghiale: la sua Panda si è ribaltata e schiantata contro un albero. L’amico che era con lui in macchina è rimasto lievemente ferito.