Finisce fuori strada per evitare un cinghiale: Marco si schianta contro un albero e muore la notte di Capodanno

Marco Boninu, 36 anni, è morto a Bottidda, in provincia di Sassari, dopo che la sua Panda, per evitare un cinghiale, ha finito per ribaltarsi e schiantarsi contro un albero; l’amico che era con lui in macchina è rimasto lievemente ferito.

Il luogo dell’incidente

Tragedia nella notte di Capodanno sulla strada provinciale 84, nei pressi di Bottidda, nel Sassarese: Marco Boninu, 36 anni di Illorai, ha perso la vita in un terribile incidente stradale causato dal tentativo di evitare un cinghiale che gli ha tagliato la strada. L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme a un amico, che fortunatamente ha riportato soltanto lievi ferite.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Bono intervenuti sul posto, il veicolo ha sterzato bruscamente per evitare l’animale selvatico che improvvisamente si era trovato sulla carreggiata. La Panda ha perso il controllo, si è ribaltata più volte e ha terminato la propria corsa schiantandosi contro un albero ai margini della strada. Un impatto violento che non ha lasciato scampo a Boninu, mentre il passeggero è riuscito a riportare soltanto contusioni e traumi lievi.

I soccorsi sono giunti tempestivamente: i vigili del fuoco di Bono hanno estratto il 36enne dalle lamiere ancora vivo, ma nonostante i tentativi del personale del 118 di rianimarlo, Marco Boninu è morto pochi istanti dopo, tra le braccia dei soccorritori. Sul luogo dell’incidente, teatro di una tragedia che ha scosso l’intera comunità, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso, finalizzati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

L’episodio mette nuovamente in luce i rischi legati alla presenza di fauna selvatica sulle strade della Sardegna, soprattutto durante le ore notturne e lungo le arterie extraurbane. Il cinghiale, animale sempre più frequente nella regione, rappresenta un pericolo concreto per automobilisti e pedoni, e incidenti come quello di Bottidda confermano quanto sia importante mantenere massima prudenza alla guida e segnalare adeguatamente le zone a rischio.