Attualità
video suggerito
video suggerito

Auto fugge dai carabinieri e si schianta con un’altra vettura, morta una donna a Modena: “Criminali”

Incidente oggi a Modena: una donna di 89 anni è morta dopo che l’auto su cui viaggiava con la figlia si è scontrata con un’altra vettura che fuggiva all’alt dei carabinieri. Indagini in corso.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Un'auto in fuga dai carabinieri si è scontrata con un'altra vettura che proveniva in direzione opposta, uccidendone il passeggero. Tragedia a Modena, dove oggi una donna di 89 anni è deceduta dopo essere rimasta vittima dell'incidente verificatosi nel pomeriggio in zona Crocetta, sulla Nonantolana, angolo strada Albareto.

Secondo quanto ricostruito finora, lo scontro tra i due veicoli è avvenuto quando un'Alfa 159, con a bordo quattro persone, alla vista di due pattuglie dell'Arma ha accelerato la propria marcia cercando di evitare un possibile controllo stradale. Da lì è scaturito una sorta di inseguimento a distanza, durante il quale l'Alfa 159 si è scontrata, all'altezza dell'incrocio tra via Nonantolana-via Albareto-via Menotti, con una Lancia Y, con a bordo madre e figlia.

Nell'urto la macchina è finita fin quasi contro un negozio. Dopo l'impatto, gli occupanti del veicolo hanno tentato la fuga a piedi. I Carabinieri ne hanno bloccati tre e sono alla ricerca del quarto. Intanto, l'anziana, che viaggiava seduta del lato passeggero, è stata soccorsa dai sanitari del 118,  e da qui trasferita all'Ospedale di Baggiovara dove è stata ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata. Poi, le sue condizioni sono precipitate fino al decesso. Con lei sulla macchina alla guida c'era la figlia, portata al Pronto Soccorso e dimessa.

Leggi anche
Bimba di 2 anni morta a Bordighera: “Mamma ha viaggiato col cadavere della piccola in auto deceduta da ore”

"Esprimo il mio cordoglio alla figlia e a tutti i familiari della donna che è rimasta coinvolta nel terribile incidente causato da un'auto guidata da criminali che, con il loro comportamento, hanno causato la sua morte e determinato paura e apprensione nella zona coinvolta", è stato il commento del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. "Ringrazio i Carabinieri per l'intervento pronto e decisivo che ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili", ha aggiunto il primo cittadino della città emiliana. Indagini in corso.

Attualità
Incidenti stradali in Italia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Esercito israeliano conferma morte Khamenei. Netanyahu agli iraniani: "Rovesciare il regime"
Perché la risposta dell’Iran all’attacco Israele-Usa potrebbe allargare il conflitto: tutti gli scenari
Giuseppe Acconcia
Attacco in Iran, Cisgiordania e Gaza isolate: "Abbiamo paura di rimanere bloccati, senza benzina o cibo"
Un italiano ad Abu Dhabi: "Ho visto i missili in cielo, sono chiuso in casa"
"Netanyahu crea aspettative irrealistiche, regime in Iran non cadrà con attacchi aerei": parla l'esperto israeliano
Big Mama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran: "Continuiamo a sentire missili sulla testa. Sono terrorizzata"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views