Auto fugge dai carabinieri e si schianta con un’altra vettura, morta una donna a Modena: “Criminali”

Un'auto in fuga dai carabinieri si è scontrata con un'altra vettura che proveniva in direzione opposta, uccidendone il passeggero. Tragedia a Modena, dove oggi una donna di 89 anni è deceduta dopo essere rimasta vittima dell'incidente verificatosi nel pomeriggio in zona Crocetta, sulla Nonantolana, angolo strada Albareto.

Secondo quanto ricostruito finora, lo scontro tra i due veicoli è avvenuto quando un'Alfa 159, con a bordo quattro persone, alla vista di due pattuglie dell'Arma ha accelerato la propria marcia cercando di evitare un possibile controllo stradale. Da lì è scaturito una sorta di inseguimento a distanza, durante il quale l'Alfa 159 si è scontrata, all'altezza dell'incrocio tra via Nonantolana-via Albareto-via Menotti, con una Lancia Y, con a bordo madre e figlia.

Nell'urto la macchina è finita fin quasi contro un negozio. Dopo l'impatto, gli occupanti del veicolo hanno tentato la fuga a piedi. I Carabinieri ne hanno bloccati tre e sono alla ricerca del quarto. Intanto, l'anziana, che viaggiava seduta del lato passeggero, è stata soccorsa dai sanitari del 118, e da qui trasferita all'Ospedale di Baggiovara dove è stata ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata. Poi, le sue condizioni sono precipitate fino al decesso. Con lei sulla macchina alla guida c'era la figlia, portata al Pronto Soccorso e dimessa.

"Esprimo il mio cordoglio alla figlia e a tutti i familiari della donna che è rimasta coinvolta nel terribile incidente causato da un'auto guidata da criminali che, con il loro comportamento, hanno causato la sua morte e determinato paura e apprensione nella zona coinvolta", è stato il commento del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. "Ringrazio i Carabinieri per l'intervento pronto e decisivo che ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili", ha aggiunto il primo cittadino della città emiliana. Indagini in corso.