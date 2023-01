Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo lunedì 23 gennaio: l’elenco regione per regione Dove saranno chiuse le scuole lunedì 23 gennaio a causa del maltempo: diversi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per la giornata di domani. L’elenco in aggiornamento.

A cura di Susanna Picone

Scuole chiuse domani, lunedì 23 gennaio 2023, a causa del maltempo in diversi comuni italiani. La perturbazione che sta interessando l’Italia continuerà anche nelle prossime ore ad apportare condizioni di spiccato maltempo con neve e vento.

Per la giornata di domani la Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione su settori di Emilia-Romagna e Marche. Valutata inoltre allerta gialla su Abruzzo, Molise e settori di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Campania e Basilicata. Maltempo e allerta meteo che hanno spinto alcuni sindaci a sospendere le lezioni per la giornata di domani.

L'elenco delle città in cui le scuole resteranno chiuse è in continuo aggiornamento e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso per domani un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quelli dei giorni precedenti.

L’avviso prevede dalle prime ore di lunedì 23 gennaio nevicate sparse, al di sopra dei 200-400 metri, su Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia sud-occidentale e Piemonte meridionale, con locali e temporanei sconfinamenti a quote pianeggianti e, al di sopra dei 300-500 metri, su Toscana, Umbria e Marche. Precipitazioni sparse su Emilia-Romagna, Marche e Campania. E ancora vento in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche.

Scuole chiuse per maltempo domani in Comuni in Emilia Romagna

A causa della neve caduta oggi e della nuova allerta meteo arancione, domani in alcuni Comuni dell'entroterra riminese le scuole rimarranno chiuse. Su Facebook il Comune di Novafeltria ha annunciato che "domani tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, resteranno chiusi. Anche il mercato cittadino settimanale non avrà luogo". Scuole chiuse anche nei Comuni di Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello.

Scuole chiuse per il maltempo lunedì anche nel Comune modenese di Zocca. Lo ha disposto il sindaco Federico Ropa, "al fine di prevenire inutili rischi per gli studenti e il personale scolastico collegati alla viabilità, al trasporto scolastico ed a possibili interruzioni energetiche ai plessi". Scuole chiuse nei paesi montani di Frassinoro, Montefiorino e Palagano.

Scuole chiuse lunedì a San Marino

Scuole chiuse per maltempo domani anche a San Marino. Alla luce delle nevicate di queste ore e delle previsioni meteo la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura e la Segreteria di Stato per il Lavoro, a seguito di un incontro con la Protezione Civile, hanno ritenuto necessaria la sospensione delle attività didattiche nelle scuole sammarinesi di ogni ordine e grado, nel CFP e nell'Istituto Musicale Sammarinese per la giornata di lunedì 23 gennaio.

Maltempo e scuole chiuse in comuni delle Marche e Basilicata

A causa del maltempo le scuole resteranno chiuse domani anche a Senigallia, nelle Marche. "Chiuse, fino a cessazione della fase di allertamento, le scuole di ogni ordine e grado le strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, dei centri diurni per disabili, oltre che dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio del Comune di Senigallia, di tutti gli impianti sportivi comunali, dei luoghi della cultura, la sospensione dei mercati. La Biblioteca comunale resterà chiusa al pubblico", si legge in una nota.

Scuole chiuse domani anche a Lauria, in Basilicata. "La città di Lauria informa che a causa delle avverse condizioni meteorologiche, per la giornata di domani (lunedì 23 gennaio) saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Per il momento non si ritiene opportuno fermare le attività dell'asilo nido e del centro socio educativo, in modo da garantire la fruizione del servizio a chi è in condizione di poter raggiungere le strutture", si legge su Facebook.

A causa della neve anche il Comune di Urbino ha deciso di chiudere domani, lunedì 23 gennaio 2023, tutte le scuole di ogni ordine e grado. Lezioni regolari, invece, all’Università.

Neve e scuole chiuse in Molise

Anche in Molise diverse scuole resteranno chiuse domani. A Trivento per neve e ghiaccio il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata del 23 gennaio. Stesso discorso per le scuole di Casacalenda: "Ho firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole per domani e martedì, al fine di avere la certezza della sicurezza del transito dei mezzi di trasporto sulle strade comunali, provinciali e statali. Faremo delle verifiche sul funzionamento degli impianti all'interno dei plessi e puliremo i piazzali degli istituti", scrive il sindaco.

Scuole medie chiuse a Bonefro: "Vista l’attuale condizione meteorologica e al fine di completare le operazioni di rimozione neve nel plesso scolastico, lunedì 23 gennaio 2023 saranno sospese le attività didattiche presso la Scuola secondaria di primo grado a Bonefro. La Scuola dell’Infanzia, invece, sarà regolarmente aperta".