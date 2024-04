Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 18 aprile: le regioni a rischio

La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 18 aprile, un avviso di allerta meteo gialla per temporali su tre regioni: Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna. Ma il maltempo e il freddo la faranno da padroni in tutta Italia.