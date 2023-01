Maltempo, allerta meteo domani 23 gennaio: l’elenco delle regioni a rischio Il bollettino nazionale di criticità e di allerta del Dipartimento della Protezione Civile indica per domani, lunedì 23 gennaio, una allerta meteo arancione su alcune zone di Emilia Romagna e Marche e allerta gialla in sette Regioni.

A cura di Antonio Palma

Allerta meteo domani lunedì 23 gennaio su sette regioni dell’Italia, da nord a sud. L’ondata di maltempo che ha colpito la Penisola infatti non abbandonerà l’Italia nemmeno nell’inizio di nuova settimana quando farà sentire ancora i suoi effetti, in particolare sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali.

Nelle prossime ore sono attese ancora nevicate, piogge e vento forte che in alcuni settori determineranno delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Allerta meteo arancione lunedì 23 gennaio in Emilia Romagna e Marche

Sulla base dei fenomeni meteo previsti e in atto, dunque è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 23 gennaio, una allerta arancione su alcune zone di Emilia Romagna e Marche e allerta gialla in sette Regioni. Nel dettaglio è allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico e idraulico sulla Costa romagnola, la Bassa collina, pianura, Alta collina romagnola oltre che sulle costiere marchigiane. Allerta gialla invece per i restanti settori delle Marche, la Pianura bolognese. L’Umbria, l’Abruzzo la Basilicata, la Campania e il Molise.

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo indicano per domani 23 gennaio nevicate anche a quote molto basse sull’Emilia-Romagna e neve anche sulle altre zone del nord, specie quelle alpine e prealpine dagli 800 metri, e sull’Abruzzo. Nubi intense su Marche, Umbria e Toscana con locali rovesci mentre temporali attesi sulle coste del Lazio e lungo le coste della Sardegna. Lievi rovesci e temporali sparsi infine su Molise occidentale, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia. Fenomeni temporaleschi che però saranno in attenuazione ovunque dal pomeriggio sera.

Mappa Allerta Meteo.23 gennaio

Maltempo, l'elenco delle regioni a rischio

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Marche: Marc-2, Marc-4

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola

Marche: Marc-2, Marc-4

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Marche: Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-3

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale, Collina bolognese

Marche: Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro