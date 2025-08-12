Attualità
Si tuffa nel lago dopo pranzo e non riemerge, 21enne annega sotto gli occhi degli amici e del fratello

Uno studente 21enne di origini tunisine è annegato nel lago Sinizzo. Il giovane si è tuffato sotto gli occhi degli amici e del fratello con i quali era in gita e non è più riemerso. A giugno un altro studente era annegato nel lago.
A cura di Gabriella Mazzeo
Il lago Sinizzo
Il lago Sinizzo

Un ragazzo di 21 anni si è tuffato nel lago Sinizzo, a San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) e non è più riemerso. Lo studente dell'Università di Pisa, secondo le prime informazioni. è annegato mentre si trovava in gita con il fratello e alcuni amici.

Il 21enne si sarebbe tuffato poco dopo aver pranzato. I presenti non lo hanno più visto riemergere e hanno allertato i soccorsi, intervenuti poco dopo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con i sommozzatori e le forze dell'ordine. Stando alle prime informazioni, la vittima era di origini tunisine ed era in gita con il fratello. Nel mese di giugno il 21enne pakistano Rahmat Hussain, residente a L'Aquila, era annegato nello stesso lago.

In aggiornamento

