Si tuffa in acqua e rischia di annegare nel fiume Metauro: 15enne tratto in salvo dai Vigili del fuoco

Un ragazzo di 15 anni è stato salvato dai Vigili del fuoco dopo essersi tuffato e aver rischiato di annegare nel fiume Metauro in località Chiusa dei Muri, alla periferia di Urbania, in provincia di Pesaro e Urbino. L'episodio si è concluso fortunatamente soltanto con un grande spavento, per l'adolescente non è stato necessario il ricovero in ospedale.

A cura di Eleonora Panseri

Un ragazzo di 15 anni è stato salvato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 giugno, dai Vigili del fuoco dopo essersi tuffato nel fiume Metauro in località Chiusa dei Muri, alla periferia di Urbania, in provincia di Pesaro e Urbino.

Dopo essersi immerso un paio di volte, intorno a mezzogiorno, l'acqua alta e la forte corrente non gli hanno permesso di raggiungere la riva. Così il 15enne si è trovato in grande difficoltà riuscendo però a raggiungere un masso sporgente nel mezzo del corso d'acqua, a cui si è ancorato.

Mentre era aggrappato al sasso, sembra che il giovane sia stato colto da una crisi di panico e si sarebbe rifiutato di tentare di rituffarsi per tornare a riva, probabilmente molto spaventato dalla forza dell'acqua, come è stato ricostruito dal quotidiano Il Resto del Carlino. A quel punto sarebbero stati gli amici dell'adolescente, che si trovavano insieme a lui nei pressi del fiume, a prendere in mano la situazione e a chiamare i soccorsi.

Alcuni del gruppo, più abili nel nuoto, lo hanno anche raggiunto sulla roccia per dargli sostegno in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Subito dopo la chiamata fatta dai ragazzi, si è rapidamente attivata la macchina dei soccorsi e sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Pesaro.

Vedendolo molto agitato, i vigili del fuoco hanno rassicurato il 15enne dicendogli che l’incubo sarebbe durato poco e con l'ausilio di un gommone sono riusciti a recuperare il ragazzo, portandolo sano e salvo sulla riva più vicina.

L'episodio si è concluso fortunatamente soltanto con un grande spavento dato che per l'adolescente, dopo essersi ripreso dallo shock della brutta disavventura, non è stato necessario nemmeno il ricovero in ospedale. Tuttavia, il luogo è tristemente noto agli abitanti della zona perché già in passato un altro ragazzo era annegato nello stesso fiume.