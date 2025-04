Si sente male alla partita del figlio, interviene mamma di un altro ragazzo e lo salva: “La nostra eroina”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Erika Garofaro, l'infermiera intervenuta per salvare un uomo durante una partita di calcio a Settimo Torinese (foto Facebook).

Un uomo si è sentito male sugli spalti mentre assisteva alla partita di calcio del figlio ed è stato salvato grazie al tempestivo intervento di un'altra spettatrice, l'infermiera Erika Garofaro. È successo due giorni fa, sabato 5 aprile, allo Stadio Primo Levi di Settimo Torinese.

In campo stavano giocando la squadra locale e il Pianezza per il campionato dei ragazzi nati nel 2015, quando un uomo sugli spalti, padre di uno dei giovanissimi giocatori, si è sentito male, forse per un infarto, riporta il Quotidiano Piemontese.

Tra il pubblico, fortunatamente era seduta anche Erika Garofaro, madre di un altro giocatore e infermiera dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino.

La donna è intervenuta tempestivamente e senza attendere un secondo ha utilizzato il defibrillatore in dotazione all'impianto sportivo. Grazie anche all'aiuto di un altro spettatore, Garofaro è riuscita a salvare la vita all'uomo.

Sul posto è successivamente intervenuto l'elisoccorso che lo ha trasportato in ospedale. A quanto si apprende, sarebbe fuori pericolo. Per ringraziare la signora di essere intervenuta, la società sportiva ha scritto un lungo post sui social.

"È lei la nostra eroina. Erika è un'infermiera professionale e, quando all’improvviso uno spettatore presente sugli spalti accusa un malore (un infarto), lei senza pensarci un attimo interviene e con l’aiuto di un altro spettatore", si legge nel messaggio.

"Con l’ausilio del defibrillatore in dotazione alla società si prodiga e riesce a tenere in vita l’uomo, assistendolo fino all’arrivo dell’elisoccorso atterrato sul campo del Levi".

"Le ultime notizie provenienti dall’ospedale CTO sono confortanti", fanno sapere ancora dalla società. Il post si conclude: "A nome di tutto il Settimo Calcio, grazie Erika".