Si schiantano in autostrada dopo una gara di ballo: è morta Simona Sulejmani, aveva 26 anni

Non ce l’ha fatta Simona Sulejmani, 26 anni, rimasta coinvolta in un incidente sull’autostrada A14 la notte tra martedì e mercoledì. La giovane ballerina è morta all’ospedale civile di Pescara, dove era arrivata in condizioni gravissime.

Simona Sulejmani non ce l’ha fatta: la ragazza di 26 anni rimasta coinvolta in un grave incidente sull’autostrada A14 è morta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara. Lì era arrivata in condizioni disperate dopo lo schianto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi.

La giovane donna, originaria di Popoli Terme, nel Pescarese, viaggiava a bordo di un Fiat Doblò guidato da un ventunenne, quando il veicolo ha tamponato un mezzo pesante. L'incidente era avvenuto attorno alle 2.30 tra martedì e mercoledì al chilometro 368 dell'autostrada A14, in direzione Sud, nel territorio di Montesilvano. Quella notte i due ragazzi rientravano a casa dopo una gara di ballo. La vittima era una ballerina appassionata di danze latino-americane.

Simona, rimasta incastrata tra le lamiere, era stata liberata dai vigili del fuoco, rianimata sul posto dal 118 e poi portata di corsa in ospedale, ma le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Questa mattina l'equipe medica che la seguiva ha diagnosticato la morte encefalica ed è scattato il cosiddetto periodo di osservazione di sei ore, al termine del quale, come da protocollo, è stato certificato il decesso della ragazza.

Anche il ragazzo che viaggiava con lei è rimasto ferito nell’incidente, fortunatamente in maniera non grave.

Tanti i messaggi affidati ai social in questi giorni da parte di chi la conosceva. “Dicono che te ne sei andata felice, forse ora che scrivo sarai vicino a tua amata mamma ma sappi che hai lasciato un vuoto e dolore enorme a me e a tutti. Il tuo viso, la tua voce, la tua grinta e determinazione mancheranno tanto a tutti che ti ricorderemo sempre”, il commosso messaggio del padre su Facebook.