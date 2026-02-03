Attualità
video suggerito
video suggerito

Si schianta contro un camion dell’immondizia: Luisa muore a 42 anni in Salento, aveva quattro figli

Lo scontro tra l’auto della donna ed un autocompattatore è avvenuto lungo la strada provinciale 360, nel tratto che collega Casarano a Taurisano. Per Luisa Valiani non c’è stato niente da fare.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale nelle prime ore di questa mattina, 3 febbraio, lungo la strada provinciale 360, nel tratto che collega Casarano a Taurisano. Una donna di 42 anni, madre di quattro figli, ha perso la vita a seguito di un violento scontro tra il veicolo che stava guidando e un mezzo pesante. La vittima è Luisa Valiani, originaria di Aradeo.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era alla guida di una Jeep Renegade quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un autocompattatore adibito alla raccolta dei rifiuti. L’impatto è avvenuto in direzione Ugento, in un tratto della provinciale caratterizzato dalla presenza del deposito della società Avr per l’Ambiente e del distributore di carburante Martinese, nell’agro ugentino.

La collisione è stata estremamente violenta. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi e hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per la 42enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Leggi anche
Incidente aereo nel Maine, Nick Mastrascusa è la quarta vittima identificata: era noto chef e papà di 3 bimbi

A seguito dello scontro, la strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. La gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica sono state affidate agli agenti della Polizia Locale di Ugento, intervenuti sul posto insieme ai colleghi del commissariato di polizia di Taurisano e ai carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi planimetrici, acquisito le prime testimonianze e avviato gli accertamenti necessari per stabilire l’esatta traiettoria dei veicoli coinvolti e chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro. Le indagini sono tuttora in corso.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Vannacci esce dalla Lega, l'annuncio: "Basta inciuci e compromessi, italiani sono stufi"
Vannacci lascia la Lega: l'annuncio dopo l'incontro con Salvini
Il nuovo simbolo di Vannacci crea agitazione nella Lega, Romeo: "Chiarisca al più presto con Salvini"
Vannacci deposita il nuovo logo "Futuro nazionale"
L'avvertimento di Salvini ai leghisti vannacciani: "Chi esce dal partito finisce nel nulla"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views