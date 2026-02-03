Si schianta contro un camion dell’immondizia: Luisa muore a 42 anni in Salento, aveva quattro figli

immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale nelle prime ore di questa mattina, 3 febbraio, lungo la strada provinciale 360, nel tratto che collega Casarano a Taurisano. Una donna di 42 anni, madre di quattro figli, ha perso la vita a seguito di un violento scontro tra il veicolo che stava guidando e un mezzo pesante. La vittima è Luisa Valiani, originaria di Aradeo.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era alla guida di una Jeep Renegade quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un autocompattatore adibito alla raccolta dei rifiuti. L’impatto è avvenuto in direzione Ugento, in un tratto della provinciale caratterizzato dalla presenza del deposito della società Avr per l’Ambiente e del distributore di carburante Martinese, nell’agro ugentino.

La collisione è stata estremamente violenta. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi e hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per la 42enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

A seguito dello scontro, la strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. La gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica sono state affidate agli agenti della Polizia Locale di Ugento, intervenuti sul posto insieme ai colleghi del commissariato di polizia di Taurisano e ai carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi planimetrici, acquisito le prime testimonianze e avviato gli accertamenti necessari per stabilire l’esatta traiettoria dei veicoli coinvolti e chiarire le circostanze che hanno portato allo scontro. Le indagini sono tuttora in corso.