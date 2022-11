Si ribella a nozze combinate, il padre minaccia di avvelenarla: “Poteva essere una nuova Saman”

Il tribunale civile di Modena ha annullato l’unione tra una donna di 29 anni residente in provincia e un 32enne residente in India, che sarebbe scaturita da un matrimonio combinato, con la donna minacciata della famiglia, in particolare dal padre.