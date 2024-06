video suggerito

Si presenta dall'ex fidanzata e la colpisce con due coltelli, lei è gravissima: arrestato 22enne Avrebbe colpito con due coltelli, in più parti del corpo, la sua ex fidanzata 21enne che ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Tricase, i medici si sono riservati la prognosi. Per questo un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Il fatto è accaduto nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 giugno a Racale, in provincia di Lecce.

A cura di Eleonora Panseri

Avrebbe colpito con due diversi coltelli, in più parti del corpo, la sua ex fidanzata 21enne che ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Tricase, i medici si sono riservati la prognosi. Per questo un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e condotto nel carcere di Lecce.

Il fatto è accaduto nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 giugno a Racale, in provincia di Lecce. Secondo quanto si apprende, i due giovani avrebbero interrotto da circa un mese una relazione durata sei anni. Il ragazzo, tuttavia, sembra non avesse accettato la conclusione della storia e, secondo quanto riferiscono alcuni quotidiani locali, l’aver saputo che lei aveva iniziato da qualche tempo a frequentare un altro ragazzo.

L'aggressione sarebbe avvenuta nel giardino di casa dei genitori di lei, dove il giovane si sarebbe presentato con i due coltelli. Soccorsa dai genitori, la 21enne è stata portata al prima al pronto soccorso dell'ospedale di Gallipoli e da qui, per la gravità delle ferite riportate, trasferita in prognosi riservata nell'ospedale di Tricase.

Qui la ragazza di 21 anni, colpita con numerosi fendenti, alcuni dei quali avrebbe raggiunto anche il collo, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico nella notte. Le sue condizioni restano molto gravi. Attualmente sono in corso le indagini degli inquirenti che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e a chiarire il movente della violenta aggressione.

In aggiornamento.