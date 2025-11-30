Si perde dopo una cena, resta senza benzina e rimane bloccata nell’auto: 77enne salvata dopo notte al freddo

La donna ha imboccato un strada secondaria e si è persa rimanendo di notte da sola in auto, senza benzina e col telefono quasi scarico nelle campagne di Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Salvata dai pompieri dopo ore di ricerche.

Una cena tra amici si è trasformata in una brutta disavventura per una pensionata di 77 anni che di ritorno a casa si è persa, rimanendo di notte da sola in auto, senza benzina e col telefono quasi scarico nelle campagne di Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Sono state ore di ansia e preoccupazione per familiari e amici che non riuscivano a contattarla in alcun modo anche perché in zona c'è poca linea e il telefono poi si è anche scaricato.

L'allarme è partito nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre quando una breve telefonata della donna ai numeri di emergenza, prima che il telefono si spegnesse, ha messo in moto la macchina dei soccorsi. La 77enne ha avuto modo di informare che si era smarrita imboccando una strada secondaria che non conosceva, non essendo della zona, e che era rimasta senza benzina e con il cellulare scarico. Non ha però saputo dare un'informazione precisa sul luogo in cui si trovava.

Le ricerche della signora, partite intorno alle 3, sono andate avanti per tutta la notte anche con l'ausilio di droni ed elicottero e il coinvolgimento di vari distaccamenti dei vigili del fuoco, oltre che della Protezione Civile. Nel corso delle ore sono stati mobilitati il nucleo regionale SAPR (Sistema Aereomobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia e l’elicottero del reparto volo di Venezia.

Le ricerche si sono concentrate in una zona indicata come compatibile con l’ultima posizione del cellulare indicata dall'operatore telefonico ma il lieto fine è arrivato solo nelle prime ore del mattino di domenica quando l'auto della donna è stata individuata in una radura in località Musson e quindi raggiunta. La signora era rimasta in auto per tutta la notte cercando di coprirsi il più possibile ma senza riscaldamento. I vigili del fuoco quindi l'hanno avvolta in un telo termico e fatta salire su un loro mezzo riscaldato in attesa dell'arrivo del personale sanitario del 118 che poi l'ha presa in carico.