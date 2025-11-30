Attualità
Si perde dopo una cena, resta senza benzina e rimane bloccata nell’auto: 77enne salvata dopo notte al freddo

La donna ha imboccato un strada secondaria e si è persa rimanendo di notte da sola in auto, senza benzina e col telefono quasi scarico nelle campagne di Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Salvata dai pompieri dopo ore di ricerche.
A cura di Antonio Palma
Una cena tra amici si è trasformata in una brutta disavventura per una pensionata di 77 anni che di ritorno a casa si è persa, rimanendo di notte da sola in auto, senza benzina e col telefono quasi scarico nelle campagne di Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Sono state ore di ansia e preoccupazione per familiari e amici che non riuscivano a contattarla in alcun modo anche perché in zona c'è poca linea e il telefono poi si è anche scaricato.

L'allarme è partito nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre quando una breve telefonata della donna ai numeri di emergenza, prima che il telefono si spegnesse, ha messo in moto la macchina dei soccorsi. La 77enne ha avuto modo di informare che si era smarrita imboccando una strada secondaria che non conosceva, non essendo della zona, e che era rimasta senza benzina e con il cellulare scarico. Non ha però saputo dare un'informazione precisa sul luogo in cui si trovava.

Le ricerche della signora, partite intorno alle 3, sono andate avanti per tutta la notte anche con l'ausilio di droni ed elicottero e il coinvolgimento di vari distaccamenti dei vigili del fuoco, oltre che della Protezione Civile. Nel corso delle ore sono stati mobilitati il nucleo regionale SAPR (Sistema Aereomobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia e l’elicottero del reparto volo di Venezia.

