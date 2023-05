Si finge attore della serie “Mare Fuori” per molestare una 13enne: “Se mi baci ti rivelo uno spoiler” Un 28enne di Rimini si è finto un attore e doppiatore della fortunata serie Rai “Mare Fuori” per molestare una ragazzina di 13 anni fan dello show. Il giovane avrebbe chiesto all’adolescente un bacio in cambio di alcuni spoiler sulla prossima stagione della trasmissione. L’uomo è stato denunciato per violenza sessuale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un giovane di 28 anni si è finto un attore della serie televisiva "Mare Fuori" per molestare una 13enne. I fatti sono avvenuti a Rimini e il 28enne, denunciato dai carabinieri, è finito indagato per violenza sessuale. Il prossimo settembre, si discuterà dell'eventuale processo davanti al gip del Tribunale di Rimini. Secondo quanto ricostruito, il 28enne si sarebbe avvicinato alla ragazzina seduta su una sdraio di un lido dove si trovava in vacanza con i familiari.

Dopo essersi seduto accanto alla 13enne, le avrebbe raccontato di essere un attore e doppiatore della fortunata serie Rai "Mare Fuori", fenomeno televisivo e social dell'ultimo anno che racconta le vicende di alcuni giovani detenuti in un istituto penale minorile di Napoli. L'adolescente, che come tanti altri coetanei era un'ammiratrice del cast dello show, avrebbe palesato la sua passione al 28enne che ha quindi cercato di manipolare la volontà della piccola chiedendole un bacio in cambio di alcuni spoiler sulla prossima stagione della serie.

La ragazzina si è subito mostrata titubante e spaventata dalle richieste del giovane, che però ha cercato di convincerla stringendola in un abbraccio. Nonostante le rimostranze della 13enne e la sua evidente paura, l'uomo l'ha trattenuta tra le braccia costringendola a baciarlo sulle labbra.

A quel punto la 13enne si è divincolata ed è scappata per chiedere aiuto alla madre. Mentre la ragazzina raccontava quanto successo ai genitori, il finto attore si è allontanato dalla spiaggia grazie al passaggio fornitogli da un amico. Nonostante le fuga, però, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo grazie all'identikit fornito dai genitori della giovane vittime.

Il 28enne residente a Rimini è stato quindi denunciato e il sostituto procuratore, Luca Bertuzzi, ha chiesto per lui il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore.