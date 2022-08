Si ferma per guasto in A14, l’auto viene centrata in pieno: 23enne muore sbalzata dall’abitacolo La ragazza si era fermata improvvisamente in carreggiata per un guasto alla vettura. Un’auto che sopraggiungeva non ha fatto in tempo a frenare.

A cura di Antonio Palma

Sbalzata fuori dall'abitacolo della sua vettura, centrata in pieno da altre auto dopo che si era fermata per un guasto in autostrada. Così nelle scorse ore è morta in maniera tragica una ragazza bolognese di 23 anni, vittima di un terribile incidente stradale nel tratto emiliano dell'autostrada A14

La tragedia tra il tardo pomeriggio e la prima serata di ieri, sabato 27 agosto, fra i caselli di San Lazzaro e Castel San Pietro, nel tratto Bolognese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Lo schianto mortale intorno alle 19.30 sulla carreggiata in direzione Ancona, al chilometro 35.

Secondo quanto ricostruito finora, la ventitreenne si era fermata improvvisamente in carreggiata, molto probabilmente per un guasto alla vettura. Un'auto che sopraggiungeva proprio in quel momento non ha fatto in tempo a frenare e ha centrato in pieno l'utilitaria che la precedeva e sui cui viaggiava la giovane vittima.

Un impatto violentissimo che ha distrutto entrambi i mezzi e non ha lasciato scampo alla giovane. La ragazza è stata letteralmente sbalzata fuori dall'abitacolo ed è morta praticamente sul colpo. Inutili per lei i successivi soccorsi allertati dagli altri automobilisti di passaggio. I sanitari del 118 hanno solo potuto riscontrarne il decesso.

Soccorsi e trasportati in ospedale, invece, gli occupanti dell'altra vettura, due persone ora ricoverate ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e anche l'elisoccorso oltre Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente, il traffico è rimasto bloccato per alcune ore, migliaia gli automobilisti bloccati.