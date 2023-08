Si ferma per aiutare una moto in avaria: 21enne del soccorso stradale travolto e ucciso L’incidente stradale sulla sopraelevata di Moncalieri, nel Torinese. La conducente dell’auto si è fermata dopo l’impatto ed è stata poi trasportata in ospedale in stato di shock.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Si era fermato in strada per prestare aiuto a un motociclista in avaria col suo mezzo ma, mentre era impegnato a recuperare il mezzo a due ruote, un’auto è sopraggiunta senza accorgersi in tempo di lui e lo ha travolto e ucciso. Così è morto nelle scorse ore nel Torinese un giovane addetto al soccorso stradale di soli 21 anni.

La tragedia si è consumata tra il tardo pomeriggio e la serata di mercoledì sulla sopraelevata di Moncalieri, tra lo svincolo San Paolo e Torino, in direzione del capoluogo piemontese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano circa le 19 quando l’addetto al soccorso stradale è accorso col mezzo di servizio per prestare aiuto al centauro rimasto in panne. Proprio mentre era impegnato a trainare sul carro attrezzi la motocicletta, un’auto è sopraggiunta senza accorgersi del pericolo e lo ha travolto in pieno.

Un impatto fortissimo che si è rivelato letale per il ventunenne, nonostante i soccorsi immediati. Tra i primi a prestare aiuto all’addetto al soccorso stradale un’altra automobilista di passaggio, una donna che si è fermata dopo aver visto la scena e ha tentato una disperata rianimazione in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Manovre rianimatorie proseguite poi dal personale del 118 ma purtroppo ogni sforzo per salvare il ragazzo si è rivelato vano. L'equipe medica giunta sul luogo dell’incidente stradale ha dovuto accertare il decesso del giovane sul posto.

Soccorsa anche la conducente dell’auto che si è fermata dopo l’impatto in stato di shock ed è stata poi trasportata in ospedale a Moncalieri in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo del sinistro mortale anche gli agenti della polizia stradale di Torino per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire l’esatta dinamica della tragedia.