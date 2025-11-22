Si ferma a soccorrere due automobilisti e viene travolto da una macchina: sei feriti sull’A28 a Pordenone

Nella sera di ieri 21 novembre nel tratto tra Cimpello e Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, sei persone sono rimaste ferite in due incidenti: tra i due più gravi anche una persona che si era fermata a prestare soccorso ai primi automobilisti feriti. Il soccorritore è stato investito da un’altra vettura.

Tragedia sull'autostrada A28 nella sera di ieri 21 novembre nel tratto tra Cimpello e Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, verso le 22.30 ci sarebbe stato un incidente tra due auto che stavano viaggiando in direzione Portogruaro. Pochi minuti dopo un'altra macchina ha centrato una delle vetture e una persona che stava prestando i soccorsi agli automobilisti coinvolti nel primo urto. Sia il primo che il secondo impatto è stato violento tanto che ha causato sei feriti.

Subito sono scattati i soccorsi e due persone sono state giudicate dai sanitari gravi: ovvero il soccorritore, sbalzato per molti metri, e uno che era all'interno di un veicolo. Quest'ultimo era rimasto incastrato nella vettura e liberato solo dopo dai vigili del fuoco. Sul posto la centrale operativa Sores Fvg ha inviato diverse ambulanze e l'elicottero sanitario, che ha preso in carico i pazienti più gravi.

Si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso. Finora di sa che al momento dell'incidente non erano stati segnalati nel tratto problemi alla circolazione. Subito si è attivato anche il personale di Autostrade Alto Adriatico: la zona è stato chiuso al traffico fino alle 2, con deviazione obbligatoria a Cimpello per chi proveniva da Conegliano. Dopo tutti i rilievi del caso e la rimozione delle auto la strada è stata riaperta. La speranza ora è che tutti i feriti migliorino.