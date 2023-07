Si arrampica sul water ma scivola e cade dalla finestra del quarto piano, bimba di 5 anni gravissima Il terribile incidente nella serata di lunedì mentre la bimba era affidata a una conoscente della madre in un palazzo a Terni. La piccola è stata trasferita all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove è stata ricoverata in rianimazione.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere precipita dalla finestra del quarto piano di un palazzo a Terni dove abita con la madre. Il terribile incidente nella serata di lunedì mentre la bimba era affidata a una conoscente della madre che abita nello stesso palazzo della città umbra. L’allarme è partito intorno alle 20.30 quando i residenti della zona hanno sentito un tonfo e poi visto con orrore la bimba sul selciato nel parcheggio sotto la palazzina. Immediata la chiamata ai numeri di emergenza.

Sul posto sono accorsi in poco tempo i sanitari del 118 che hanno stabilizzato la bambina che poi è stata trasportata in ambulanza con codice di massima urgenza all'ospedale Santa Maria di Terni. Vista la gravità delle ferite riportate nell’impatto al suolo, la piccola è stata trasferita nella notte tra lunedì e martedì all'ospedale Bambin Gesù di Roma dove è stata ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.

Sull’episodio indaga ora la polizia di stato che è intervenuta poco dopo i soccorsi sul posto, nel parcheggio del palazzo, interrogando i testimoni e gli altri residenti. Secondo una prima ricostruzione degli eventi che hanno portato alla terribile caduta, la piccola era in casa con l’amica della mamma, quando è avvenuto il fatto, mentre la genitrice era al lavoro.

La bambina pare sia andata in bagno da sola dicendo di dover fare dei bisognini e quindi l’adulta non si è preoccupata. Per qualche motivo però si sarebbe arrampicata sul water che è posizionato sotto la finestra, forse per prendere una maglietta stesa ad asciugare, ma sarebbe scivolata precipitando nel vuoto. Probabilmente la caduta è stata attutita dai fili sugli altri balconi usati per stendere il bucato ma la caduta da diversi metri di altezza le ha comunque provocato lesioni gravissime.

Gli inquirenti hanno pochi sull’ipotesi accidentale del fatto ma le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità degli adulti presenti in casa. Intanto la comunità si è stretta attorno alla madre 27enne della bambina, che lavora come colf a Terni, nella speranza che la piccola possa riprendersi.