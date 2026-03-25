Si arrampica sul traliccio per rubare rame ma cade nel vuoto, amico chiama i soccorsi: morto 27enne in Gallura

Un ragazzo di 27 anni è morto a Santa Teresa di Gallura dopo aver cercato di rubare del rame da un traliccio dell’energia elettrica. A chiamare i soccorsi dopo la caduta da 15 metri di altezza è stato l’amico che era con lui durante il tentato furto.

Un ragazzo di 27 anni è caduto da un'altezza di circa 15 metri a Santa Teresa Gallura dopo essersi arrampicato per portare via del rame. Il 27enne, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, è deceduto durante il tentato furto del materiale, mentre un'altra persona lo aspettava a terra.

Per cause che restano da accertare, il traliccio dell'energia elettrica sulla quale il giovane era salito ha ceduto sotto il peso. Il crollo ha travolto il 27enne, facendolo cadere rovinosamente al suolo. Il ragazzo è morto per schiacciamento, come apprende Fanpage.it da fonti informate.

Il coetaneo, che si trovava con la vittima al momento del fatto, è ora indagato per tentato furto di rame. Sarebbe stato proprio lui ad allertare i soccorsi dopo che il pilone ha ceduto, facendo cadere da 15 metri di altezza il ragazzo deceduto sul colpo. Il giovane è assistito dagli avvocati Abele e Cristina Cherchi.

La salma del 27enne morto sul colpo è stata restituita ai familiari per le esequie, mentre le autorità stanno andando avanti per effettuare i rilievi del caso. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Stazione di Santa Teresa.

Secondo quanto è emerso dalle prime indagini, i due ragazzi coinvolti nella tragedia sono di origini rumene. Non è chiaro se ad aspettare i due vi fossero altre persone, ma per ora appare certo che sul luogo del crollo vi fossero soltanto i due 27enni.

Il ragazzo sopravvissuto avrebbe dovuto svolgere il ruolo di palo, mentre l'altro 27enne stava cercando di portare via il rame, forse per rivenderlo. Subito dopo il crollo, l'amico della vittima ha allertato le autorità e i soccorritori, raccontando immediatamente cosa fosse accaduto e ammettendo le proprie responsabilità in relazione al furto di rame.