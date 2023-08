Si addormenta con la sigaretta accesa e scoppia un incendio: 54enne muore carbonizzato Il cadavere di Bruno Leonardo è stato trovato nella sua casa di Aragona, in provincia di Agrigento. A chiamare i vigili sarebbe stato un vicino ma l’uomo era già deceduto.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di archivio

È stato trovato nella notte in un'abitazione di Aragona, nell'Agrigentino, il corpo carbonizzato di un uomo di 54 anni. La vittima dell'incendio si chiamava Bruno Leonardo ed era residente nel comune siciliano. Intorno alla mezzanotte, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un rogo scoppiato all'interno di un appartamento in via Mameli. È durante le operazioni di spegnimento delle fiamme che i pompieri hanno trovato il cadavere del 54enne.

Fuoco divampato da una sigaretta lasciata accesa

Stando alle prime informazioni raccolte, a dare l'allarme sarebbe stato un vicino di casa dell'uomo che, appena accortosi di quanto stava avvenendo, ha chiamato immediatamente gli uomini del 115. Sul posto, insieme ai vigili, sono arrivati anche i militari dell'Arma per determinare le cause della tragica morte di Leonardo.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai pompieri e dai carabinieri, l'incendio sarebbe scoppiato in modo accidentale. Sembra infatti che la vittima del rogo, stando a quanto è stato accertato finora, si sarebbe addormentata lasciando accesa la sigaretta che stava fumando. Da lì è bastato poco e le fiamme si sono propagate nella casa dell'uomo che non ha avuto scampo ed è stato ucciso dal fumo e dal fuoco divampato in poco tempo.

L'episodio ricorda un evento simile avvenuto alcuni mesi fa a Milano. Il 27 febbraio scorso infatti era stato trovato il cadavere carbonizzato di una donna disabile. Anche in quel caso si era subito pensato all'ipotesi della morte accidentale: l'anziana, fumatrice accanita, avrebbe spento male una sigaretta e proprio da questa potrebbe essere partito il rogo. Avendo difficoltà deambulatorie, pare che la vittima fosse solita fumare nel letto dove è stata raggiunta dalle fiamme.