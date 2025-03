Sgridata dalla prof in classe, 16enne la spinge con forza e la manda in ospedale: 18 giorni di prognosi

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una professoressa di una scuola superiore di Lecce è finita in ospedale con diverse contusioni dopo essere stata spinta via con forza da una sua alunna 16enne che così avrebbe risposto a un rimprovero arrivato dalla docente durante le lezioni in classe. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nelle aule di un istituto tecnico del capoluogo salentino.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la docente avrebbe rimproverato l’adolescente, un soggetto considerato fragile, problematico e con difficoltà di apprendimento, per alcuni comportamenti in classe. La ragazzina però avrebbe risposto a tono, avviando un battibecco con la docente che si è concluso poi con un forte spintone che ha fatto ruzzolare la prof a terra.

Una caduta violenta che ha richiesto per la donna il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo un primo intervento dei colleghi che hanno lanciato l’allarme. In ospedale la docente è stata curata e sottoposta ai controlli medici del caso che fortunatamente hanno escluso ferite gravi e la necessità di ricovero ma comunque hanno accertato lesioni che per i medici sono guaribili in 18 giorni.

Al di là delle lesioni fisiche, però, il gesto della studentessa ha lasciato sotto choc la professoressa, che ha all’attivo decine di anni di carriera scolastica. Come ricostruiscono le cronache locali, infatti, oltre a una vistosa contusione, la docente ha riportato un forte stato d'ansia.

Del caso è stata ovviamente informata subito anche la dirigente scolastica che si è detta rammaricata per l’episodio assicurando che si stanno valutando provvedimenti contro la studentessa responsabile del gesto. In particolare la scuola pensa di adottare un provvedimento di sospensione.