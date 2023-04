Sfregiata da sicari pagati dall’ex, Laurini violento con la nuova fidanzata: “L’ho scassata per bene” Emiliano Laurini, ex fidanzato di Martina Mucci accusato di aver ordinato il pestaggio della 29enne e di aver assoldato due sicari per la vendetta, picchiava anche la nuova compagna. Il tutto emerge da alcune intercettazioni nelle mani delle forze dell’ordine. “Spaccherei i denti anche a lei”

A cura di Gabriella Mazzeo

Laurini e l’ex fidanzata Martina Mucci

Nelle intercettazioni raccolte dalle forze dell'ordine dopo il pestaggio avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 febbraio a Prato, Mattia Schininà raccontava al padre come aveva organizzato "l'ingaggio" dei due picchiatori chiesti da Emiliano Laurini, il buttafuori ed ex pugile 41enne che voleva vendicarsi dell'ex fidanzata Martina Mucci con una vera e propria aggressione sotto commissione.

"Glieli hai presentati tu questi due cretini?" chiedeva il padre del 21enne (ora in carcere) nelle intercettazioni nelle mani delle forze dell'ordine. "No, io gli ho solo dato il contatto! Siamo andati a prendere un caffè insieme" aveva risposto Schininà al genitore, spiegando di fatto quello che la Squadra mobile di Prato sospettava già. Emiliano Laurini avrebbe chiesto a Schininà di presentargli due persone "in grado di dare una lezione a una donna", precisamente all'ex fidanzata Martina, di 29 anni, con la quale aveva avuto una relazione di un anno.

L'incontro tra i due e la relazione di un anno

Laurini aveva conosciuto la vittima in un pub nel quale entrambi lavoravano, lui come buttafuori e lei dietro il bancone. I due avevano presto iniziato una relazione che poi Mucci aveva voluto interrompere dopo un anno. La rottura era avvenuta un mese prima dell'aggressione, ma stando a quanto si legge nell'ordinanza di custodia, Laurini aveva già trovato una nuova fidanzata. La donna, secondo una serie di intercettazioni compromettenti raccolte durante le indagini, era sottoposta a maltrattamenti, percosse e violenze psicologiche dal compagno.

Anche la nuova fidanzata finita in pronto soccorso dopo le botte

Nella notte tra il 19 e il 20 aprile, qualche giorno prima dell'arresto nei confronti di Laurini avvenuto il 24 aprile, la ragazza era finita in pronto soccorso con una frattura scomposta di due costole. Ai medici aveva detto di essersi fata male contro uno spigolo, ma da un'intercettazione ambientale si evince un'altra dinamica. Il 41enne l'avrebbe infatti picchiata selvaggiamente, obbligandola a "confessare" a quale età avesse perso la verginità.

Dopo le botte, Laurini si era chiuso nell'abitacolo della sua auto per raccontare quanto fatto. "Ieri sera l'ho scassata per bene – aveva sottolineato -. Vai tranquillo, che ieri sera io ho dato il massimo". Poi, nel suo delirio, aveva cercato di pareggiare il tiro, forse rendendosi conto di aver spaventato persino Schininà, l'intermediario che gli aveva procurato i "picchiatori" per l'aggressione nei confronti della ex. "Oddio, il massimo no, però ho dato abbastanza. Capelli strappati e unghie rotte". "Mi verrebbe voglia di spaccare i denti anche a lei" aveva ammesso alla fine senza trovare l'opposizione del complice 21enne che aveva lasciato però cadere il discorso. In un'altra conversazione telefonica con il padre, il ragazzo ha poi ammesso di aver paura che il 41enne potesse ucciderlo se fosse emersa la storia del pestaggio compiuto a Prato.

L'identikit di Laurini

Quello che emerge dalle intercettazioni telefoniche e da quelle ambientali riguardanti Laurini, è l'identikit di un uomo violento e disperatamente insicuro. Si vantava dei maltrattamenti che perpetrava sulla nuova fidanzata: pretendeva che andasse in giro a dire che lui era il numero uno, il migliore fra gli uomini che aveva conosciuto; voleva costringerla a cancellare tutte le sue chat e giustificava quello che faceva dichiarandosi "sminuito come uomo" perché una volta lei gli aveva detto che era basso.