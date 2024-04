video suggerito

Seguono una turista al B&B, poi la violenza di gruppo in centro città: arrestati a Palermo due uomini Due uomini palermitani di 41 e 44 anni sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Piazza Verdi con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista canadese. I fatti risalirebbero al novembre 2023. Gli indagati sono attualmente detenuti nel carcere “Lorusso Pagliarelli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Piazza Verdi due uomini palermitani accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista.

I militari hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica. I due uomini arrestati sono un 41enne e un 44enne. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso novembre.

Gli accertamenti eseguiti dagli inquirenti hanno permesso di acquisire elementi tali da determinare un "grave quadro indiziario, sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare, a carico dei due uomini che, secondo quanto ricostruito, avrebbero violentato una turista nel novembre 2023".

Leggi anche Quattro turisti italiani arrestati per stupro di gruppo su una ragazza a Maiorca

La ricostruzione della violenza di gruppo su una turista a Palermo

La vittima, una cittadina canadese, sarebbe stata fatta ubriacare dai due che l'avrebbero poi seguita fino al B&B in cui alloggiava e qui l'avrebbero stuprata ripetutamente. La donna, completamente stordita, si è risvegliata sola in camera la mattina successiva e si è accorta che le erano stati anche rubati dei soldi.

Ad avvisare i carabinieri sono stati i medici del Policlinico di Palermo che avevano in cura il fidanzato della donna, allora ricoverato in ospedale. L'uomo avrebbe infatti riferito loro che la compagna era stata violentata.

Gli investigatori si sono quindi immediatamente recati nel b&b per accertarsi che il racconto fosse vero, dove hanno trovato la vittima in stato di choc. Solo dopo qualche ora la donna è riuscita a raccontare l'accaduto.

L'arresto dei due uomini palermitani detenuti al carcere "Lorusso Pagliarelli"

L'attività degli investigatori, portata avanti sotto la direzione della Procura della Repubblica, è partita immediatamente dopo la denuncia e ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e la presunta responsabilità degli autori del reato.

Durante questa fase, sono stati richiesti anche il supporto, le competenze e la sensibilità dei militari appartenenti alla Rete Antiviolenza del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, appositamente attivata per i reati contraddistinti dall'abuso e dalla violenza fisica e psicologica della vittima.

Gli indagati, dopo essere stati fermati, sono stati portati presso il carcere "Lorusso Pagliarelli", dove si trovano attualmente detenuti.

"L'attività dimostra, ancora una volta, quanto sia indispensabile quale impulso alla repressione di ogni forma di violenza contro le donne, il coraggio di non restare in silenzio e la forza di chiedere aiuto alle Forze di Polizia", ha commentato l'Arma dei carabinieri in un comunicato, dopo l'esecuzione dei due arresti.