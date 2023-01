“Se piace studiare è tutto più semplice”, terza laurea per Jacopo nonostante la malattia degenerativa Il 33enne pisano è affetto dalla cosiddetta Malattia di Huntington o Corea di Huntington, una patologia rara che colpisce il sistema nervoso centrale, intaccando progressivamente la coordinazione muscolare e per questo caratterizzata da una inarrestabile progressione della disabilità.

A cura di Antonio Palma

“Sono molto contento dell’obiettivo raggiunto e non ho intenzione di fermarmi" così Jacopo Favarin ha commentato il suo nuovo traguardo accademico, la terza laurea che il giovane ha conseguito nonostante la malattia degenerativa che lo ha colpito.

Il 33enne, originario di Pontedera ma pisano d'adozione, infatti è affetto dalla cosiddetta Malattia di Huntington o Corea di Huntington, una patologia rara che colpisce il sistema nervoso centrale, intaccando progressivamente la coordinazione muscolare e per questo caratterizzata da una inarrestabile progressione della disabilità fisica e poi mentale.

Disturbi molto gravi e che nel suo caso insorti in maniera precoce per l'età che però non hanno impedito a Jacopo Favarin di affermarsi nello studio arrivando alla terza laurea prima di Natale.

Il 33enne ha conseguito la laurea triennale in Lettere antiche all’Università di Pisa con voto finale 100 discutendo una tesi di storia dell’egittologia.

In precedenza però la brillante carriera universitaria lo aveva portato a conseguire prima la laurea triennale in Scienze politiche nel 2012 (voto 110), e poi quella magistrale in Relazioni internazionali nel 2018, sempre con voto finale 110.

Tra i due traguardi ha avuto il tempo di frequentare anche un master a Maastricht in Studi Europei e una specializzazione in Diritti Umani al Parlamento Europeo.

Traguardi raggiunti anche grazie al sostegno del centro Le Vele, dove vive dal 2018 dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Qui infatti ha trovato il sostegno necessario sia nel supporto nelle azioni quotidiane che nello studio da cui non vuole affatto separarsi.

"Inizierò a frequentare i corsi per proseguire gli studi per la laurea magistrale in Orientalistica" ha spiegato il giovane che si sta preparando già ai nuovi corsi di questo nuovo anno, assicurando: "Se piace studiare viene tutto più semplice".