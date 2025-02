video suggerito

Scuole chiuse per allerta meteo e maltempo domani mercoledì 12 febbraio: l’elenco dei comuni interessati Dove resteranno chiuse le scuole domani 12 febbraio a causa del maltempo: molti comuni hanno già comunicato la decisione di sospendere le lezioni, in particolare in Toscana, dove è stata diramata allerta meteo arancione. L’elenco dei comuni in aggiornamento. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna il maltempo sull'Italia. La Protezione civile ha diramato avvisi di allerta meteo per temporali per domani, mercoledì 12 febbraio, e i sindaci di alcuni comuni stanno già provvedendo a firmare le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza, in particolare nella regione Toscana dove è stata diramata allerta meteo arancione.

Ma l'elenco è in aggiornamento e altri comuni, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse domani in Toscana, l'elenco dei comuni

Scuole chiuse domani mercoledì 12 febbraio in alcuni comuni della Toscana dove la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo arancione per i fenomeni in arrivo per rischio idrogeologico, idraulico del reticolo principale e temporali forti su costa centrale e meridionale.

Lezioni sospese a Montescudaio (Pisa), Piombino (Livorno), Suvereto (Livorno), Guardistallo (Pisa), Santa Luce (Pisa). Le ordinanze sono in fase di pubblicazione ma il provvedimento è stato già annunciato sulle pagine social delle amministrazioni interessate.

In aggiornamento.