Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 12 febbraio: le regioni a rischio Diffuso peggioramento del tempo nelle prossime ore sull'Italia. La Protezione civile ha valutato per domani 12 febbraio un'allerta meteo arancione su parte della Toscana e allerta meteo gialla sui restanti settori della regione e su alcuni settori di Lazio e Umbria.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo torna a colpire l'Italia ed è allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 12 febbraio su tre regioni del Centro. Sulla base delle previsioni meteo, infatti, la Protezione civile ha valutato per la giornata di mercoledì una allerta meteo arancione su parte della Toscana e allerta meteo gialla sui restanti settori della regione e su alcuni settori di Lazio e Umbria.

Domani allerta meteo arancione in Toscana: i settori a rischio

Tutta colpa di una nuova perturbazione atlantica che transiterà sull'Italia nelle prossime ore colpendo prima il centro nord e poi il sud con un deciso e diffuso peggioramento del tempo. La zona più colpita dai temporali e nubifragi mercoledì 12 febbraio sarà il settore costiero della Toscana per il quale è stata emessa una allerta meteo arancione per domani dalle 7 alla mezzanotte e dove molti comuni hanno chiuso le scuole di ogni ordine e grado.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni rischio

Il bollettino delle allerte meteo idro per domani 12 febbraio segnala inoltre un'allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su restanti settori della Toscana e sulle zone limitrofe di Lazio e Umbria. Il bollettino completo diramato dalla Protezione civile:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Costa, Arno-Costa, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Costa, Arno-Costa, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Costa, Arno-Costa, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto

Le previsioni meteo per domani 12 febbraio

Le previsioni meteo per mercoledì 12 febbraio indicano cielo molto nuvoloso da nord a sud con piogge intense e temporali fin dal mattino su Liguria e Toscana che si estenderanno dal pomeriggio a Lazio e Umbria. Precipitazioni sparse su tutto il nord e parte del sud e qualche temporale anche su Sicilia, Calabria ionica e Puglia Salentina. Fenomeni in attenuazione in tarda serata al nord mentre saranno più intensi al sud, in particolare tra Campania, Molise e Puglia.