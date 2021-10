Scuole chiuse oggi 6 ottobre per maltempo, l’elenco aggiornato regione per regione Scuole chiuse per maltempo oggi mercoledì 6 ottobre in diverse città italiane. Nelle scorse ore molte zone da Nord a Sud della penisola hanno dovuto fare i conti con temporali e nubifragi. A Catania c’è stato un tornado con contusi e danni a case e negozi. Molti sindaci hanno deciso di sospendere per oggi le lezioni.

A cura di Susanna Picone

Allagamenti, nubifragi, frane, tornado da Nord a Sud, a Catania anche un tornado che ha provocato feriti e danni a case e negozi. Molte regioni italiane nelle scorse ore hanno dovuto fare i conti con una violenta ondata di maltempo e anche per oggi la Protezione civile nazionale ha segnalato una nuova allerta meteo. A causa del maltempo, oggi mercoledì 6 ottobre restano chiuse le scuole di diverse città.

Scuole chiuse oggi 6 ottobre a Catania

Particolarmente colpita dal maltempo ieri è stata la Sicilia, dove a Catania il sindaco ha chiuso le scuole per consentire le verifiche del caso. La decisione è stata presa dopo gli eventi di ieri dal sindaco di Salvo Pogliese d'intesa con il Prefetto: disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città, dei parchi comunali e del cimitero. Nella provincia di Catania la pioggia e il vento hanno scoperchiato tetti, causato la caduta di alberi, divelto pali dell’illuminazione.

Maltempo in Campania, chiudono le scuole a Pozzuoli

Anche la Campania ieri è stata colpita dal forte maltempo e oggi le scuole restano chiuse a Pozzuoli (Napoli). Per le avverse condizioni meteo previste ancora per la giornata di oggi e anche in considerazione di quanto successo martedì, con diverse strade invase da fango e detriti e la chiusura di via Pergolesi per il cedimento di una parte del muro perimetrale del carcere femminile, il sindaco Vincenzo Figliolia ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio cittadino. Resteranno chiusi a Pozzuoli anche il cimitero e i parchi pubblici cittadini.

Sindaci Liguria e Piemonte chiudono scuole per maltempo

Finito sott’acqua nelle scorse ore anche il Nord-Italia, in particolare Liguria e Piemonte. Anche qui diversi sindaci hanno deciso di chiudere le scuole. La Regione Liguria è pronta a chiedere lo stato di emergenza nazionale dopo una ricognizione dei danni, in Piemonte è scattata l'allerta dighe.