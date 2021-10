Maltempo: scuole chiuse a Pozzuoli mercoledì 6 ottobre Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha disposto la chiusura di tutte le scuole del territorio cittadino per la giornata di domani, 6 ottobre. Il provvedimento è stato emesso a causa delle condizioni meteo avverse previste per domani e per i danni che il maltempo ha causato oggi, con allagamenti e la chiusura di via Pergolesi per il cedimento del muro perimetrale del carcere femminile.

A cura di Nico Falco

Il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, ha disposto per domani, mercoledì 6 ottobre, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio cittadino a causa delle avverse condizioni meteo previste anche per domani. Resteranno chiusi anche il cimitero e i parchi pubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne).

Il provvedimento, spiega il Primo Cittadino, arriva "anche in considerazione di quanto successo oggi, con diverse strade invase da fango e detriti e la chiusura di via Pergolesi per il cedimento di una parte del muro perimetrale del carcere femminile". Nel primo pomeriggio, infatti, le forti piogge hanno gonfiato il terrapieno interno della casa circondariale, causando un aumento di peso e della pressione e finendo col far crollare una decina di metri del muro che circonda il carcere femminile, sul versante di via Pergolesi.

La strada è stata invasa dai detriti e dal muro franato ed è stato necessario chiuderla, con gravi ripercussioni sull'intera viabilità: via Pergolesi è infatti un'arteria fondamentale per il traffico di Pozzuoli, collegando la parte alta, dove si trova anche l'uscita della Tangenziale, con quella bassa, dove invece c'è l'area portuale. Il traffico è stato deviato dal centro storico verso via Fasano e Arco Felice, mentre quello proveniente da Napoli verso la variante Solfatara. Altri disagi sono stati registrati nella periferia di Pozzuoli, con allagamenti di locali al livello stradale e al piano terra in via Campana, in zona Montagna Spaccata e Cigliano, ad Arco Felice, a Toiano e a Licola.