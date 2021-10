Crolla muro del carcere femminile di Pozzuoli per il maltempo, chiusa via Pergolesi Il maltempo ha causato il cedimento di circa 10 metri di muro perimetrale del carcere femminile di Pozzuoli; è stato necessario chiudere via Pergolesi, con grosse ripercussioni sul traffico cittadino. Altri disagi si registrano nel centro storico, in via Napoli e nelle aree periferiche di Licola e Arco Felice.

A cura di Nico Falco

Il forte nubifragio che si è abbattuto oggi su Napoli e provincia ha causato anche il cedimento di parte del muro perimetrale del carcere femminile di Pozzuoli, sul versante di via Pergolesi; la strada, arteria principale del comune, è stata chiusa con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. L'incidente, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato causato dalla pioggia incessante: l'acqua ha determinato l'ingrossamento del terrapieno interno alla casa circondariale, portando quindi al crollo di circa 10 metri del muro di confine.

L'area interessata dal cedimento, avvenuto nel pomeriggio di oggi, 5 ottobre, è stata transennata e per motivi di sicurezza è stata chiusa via Pergolesi, strada fondamentale per la viabilità di Pozzuoli, che fa da collegamento tra la parte alta del comune flegreo, dove si trova l'uscita della Tangenziale, e l'area del porto. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e della Polizia Penitenziaria; il crollo non ha causato feriti, la situazione è attualmente monitorata dalle forze dell'ordine.

La chiusura di via Pergolesi ha causato l'intasamento delle strade in tutto il comune, dalla parte alta a quella bassa. Il traffico veicolare è stato dirottato dal centro storico verso via Fasano e Arco Felice, mentre quello proveniente da Napoli verso la variante Solfatara. Il maltempo ha causato forti disagi anche nel centro storico, dove si registrano allagamenti in via Cosenza e nella zona di via Napoli, sul lungomare. In periferia, infine, le forti piogge hanno causato allagamenti di locali posti al livello strada e al piano terra in via Campana, in zona Montagna Spaccata e Cigliano, ad Arco Felice, a Toiano e a Licola.