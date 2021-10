Maltempo, allerta gialla per temporali domani 6 ottobre: le 10 regioni a rischio La Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per temporali per domani, mercoledì 6 ottobre, su 10 regioni: si tratta di Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto, a cui si aggiungono Campania e Friuli Venezia Giulia, per le quali l’allerta riguarda il rischio idreogelogico.

Il maltempo continua a mettere in ginocchio gran parte dell'Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, mercoledì 6 ottobre, temporali sono previsti da Nord a Sud, accompagnati anche da vento forte e grandinate. Per questo, la Protezione civile ha deciso di diramare allerta meteo gialla su dieci regioni, che sono a rischio pioggia intensa. Si tratta di Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Ecco, di seguito, l'elenco aggiornato.

Allerta meteo 6 ottobre, l'elenco delle regioni interessate

Sono dieci le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per rischio temporali. Si tratta di:

Basilicata : Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola;

Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola; Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti;

Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti; Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-4;

Marc-2, Marc-6, Marc-4; Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;

Provincia Autonoma di Trento; Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

A questi aggiungano la Campania (Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana) e il Friuli Venezia Giulia (Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso) su cui vi è allerta gialla per rischio idrogeologico.

Il maltempo si sposta da Nord a Sud

Secondo le previsioni meteo di domani, mercoledì 6 ottobre, in Italia ci sarà ancora tempo prevalentemente nuvoloso, con piogge diffuse e qualche temporale da Nord a Sud, soprattutto nella regione del Salento, in Calabria e in Sicilia. Tra il pomeriggio e la sera le piogge diminuiranno su tutta la penisola, tranne in Emilia-Romagna e nelle Marche. Le prossime ore saranno anche caratterizzzate dall'arrivo di venti via via più freddi che contribuiranno a provocare un primo evidente calo delle temperature, specie al Nordest e su tutto il comparto adriatico.