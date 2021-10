Allerta meteo su Roma e il Lazio: piogge e temporali dalla sera di oggi La Protezione Civile ha lanciato l’avviso di condizioni meteorologiche avverse. A partire da stasera, e per le successive 24 ore, nel Lazio sono previsti rovesci intensi e temporali, accompagnati da grandine e forte vento. Il Centro Funzionale Regionale ha già emesso il bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica.

A cura di Luca Ferrero

Maltempo in arrivo su tutto il Lazio a partire dalla tarda serata di oggi, lunedì 4 ottobre. A lanciare l'allerta è il Dipartimento della Protezione Civile: attese precipitazioni a carattere di rovescio o temporale per 24 ore. Il Centro Funzionale Regionale ha già inoltrato il bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica dovuta ai temporali.

Pioggia, vento e grandine: maltempo in arrivo da stasera sul Lazio

Le previsioni meteo non sono delle migliori. A partire da stasera, e per le successive 18-24 ore, il Lazio sarà attraversato da una violenta perturbazione che porterà precipitazioni su tutto il territorio regionale. Rovesci di forte intensità e temporali saranno accompagnati da locali grandinate e da forti raffiche di vento. Attesa anche un'intensa attività elettrica. Dopo l'avviso di condizioni meteorologiche avverse, emesso oggi dal Dipartimento della Protezione Civile, è arrivato il bollettino con allerta gialla del Centro Funzionale Regionale. Dopo le valutazioni, si calcola un elevato livello di criticità idrogeologica per i temporali in arrivo. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha già allertato tutte le strutture competenti.

Una settimana di maltempo: temperature in calo fino a 4 gradi

Prevista forte instabilità fino a domenica 10 ottobre. Nei primi giorni della settimana, con l'arrivo del vortice ciclonico, le temperature subiranno una brusca diminuzione, fino a quattro gradi. Il maltempo interesserà la regione nella prima parte della settimana con piogge, temporali e forte vento. A partire da giovedì si potrebbe registrare un lieve miglioramento. Nel weekend, potrebbe già tornare a splendere il sole.