Previsioni del meteo dal 4 al 10 ottobre: maltempo e temperature in calo fino a 4 gradi Una settima all’insegna dell’instabilità quella che va da lunedì 4 a domenica 10 ottobre. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio infatti registrano una prima parte di maltempo, con pioggia e temporali e una seconda parte che vedrà un miglioramento. Temperature in calo di almeno 4 centigradi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 ottobre registrano tempo all'insegna della forte instabilità, con il ritorno del maltempo, piogge e temporali. Una settimana la prima di ottobre che si apre con un calo delle temperature, scese di qualche grado rispetto ai giorni scorsi a causa dell'arrivo di un vortice ciclonico, che renderà l'aria più fresca e i valori decisamente più consoni alla media stagionale. Un lunedì tendenzialmente stabile, con cielo poco nuvoloso e massime fino a 27 centigradi. Le precipitazioni arriveranno a partire da martedì anche a carettere di rovescio forti di notte e abbondanti al mattino, che proseguiranno nella gioranata di mercoledì. Miglioramento in vista nella seconda parte della settimana, a partire dalla mattina di giovedì e tempo piuttosto stabile fino a domenica. Forse il weekend potrebbe regalarci due giornate di sole. Le temperature massime non supereranno i 24 centigradi nelle ore centrali.

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 4 ottobre

Oggi, lunedì 4 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse di notte, cielo poco nuvoloso al mattino e nell'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno assenti, solo verso sera inizierà a piovere, anticipando la giornata di maltempo che ci attende martedì. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 18 e massime di 27 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio, con cielo poco nuvolso e piogge isolate su Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 9 e domenica 10 ottobre

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 9 e domenica 10 ottobre registrano tempo stabile e soleggiato. Sulla Capitale sabato il cielo sarà coperto di notte, mentre il sole brillerà per l'intero arco della giornata. I valori oscilleranno tra minime di 12 e massime di 24 centigradi. Tempo bello anche sul resto dei capoluoghi di provincia, a Viterbo farà più fresco, con massime che non supereranno i 19 centigradi. Domenica tempo cielo sereno e sole a Roma, con temperature tra i gli 11 e i 19 centigradi. Bel tempo anche sul resto dei capoluogi del Lazio.